Futbolistas australianas logran la igualdad salarial con los hombres

Las futbolistas de la Selección nacional australiana cobrarán el mismo salario que los jugadores masculinos, en virtud de un acuerdo anunciado este miércoles, que constituye un paso importante hacia una mayor igualdad de género.

Las estrellas de la selección femenina, conocida como las Matildas, como Sam Kerr y Ellie Carpenter, percibirán el mismo dinero que los astros de los Socceroos, Aaron Mooy y Mat Ryan, según este contrato anunciado por la Federación Australiana de Futbol (FFA).

Y al igual que ellos, viajarán al extranjero en clase preferente (o business).

A hat-trick for @CaitlinFoord!



What a night it was.



🎥: @FoxFootball #WeAreMatildas pic.twitter.com/9TLsa2x5hu — Westfield Matildas (@TheMatildas) 6 de noviembre de 2019

"El futbol es un juego de todos y este nuevo convenio colectivo representa un paso hacia la adopción de los valores de igualdad, de integración y de igualdad de oportunidades", dijo Chris Nikou, presidente de la FFA.

Según este acuerdo firmado por cuatro años, los Socceroos y las Matildas recibirán el 24% de los ingresos recaudados por los dos equipos nacionales.

De esta cantidad, los jugadores se han comprometido a donar el 5% a los equipos juveniles nacionales.

Además, la parte de la ganancia de los jugadores que logren clasificarse para un Mundial pasará del 30 al 40%.

"It's important to acknowledge that the men's side of the game, the Caltex @Socceroos in particular, have made a choice to share the revenue across the game with their female counterparts."



- @FFA CEO David Gallop pic.twitter.com/LBeO8B53DP — Caltex Socceroos (@Socceroos) 5 de noviembre de 2019

La centrocampista de las Matildas, Elise Kellond-Knight, estimó que este acuerdo es una muestra de "respeto" hacia las mujeres. "Como futbolista, es un poco lo que siempre hemos soñado", dijo.

Hace unos meses ya se había firmado un acuerdo que establece que las futbolistas australianas cobren el mismo salario mínimo que sus homólogos masculinos.

Según el director general de la FFA, David Gallop, "compartir los ingresos es una elección de los Socceroos".

El capitán del equipo nacional australiano, Mark Milligan, estimó que las mujeres consiguieron "lo que se merecen".

A day almost a century in the making. #WeAreMatildas pic.twitter.com/UkRoA0yXOL — Westfield Matildas (@TheMatildas) 5 de noviembre de 2019

El director general de los futbolistas profesionales australianos, John Didulica, calificó el acuerdo de contrato "único" en el mundo del futbol.

"Creemos que servirá de ejemplo a todas las federaciones y a todos los jugadores, tanto hombres como mujeres, y les permitirá aprovechar la increíble oportunidad social y comercial que representa en especial el fútbol femenino", declaró.

Australia se ha convertido en un campeón de la igualdad de género en el ámbito deportivo. Las jugadoras de netball y cricket también han logrado mejorar sus salarios durante los últimos años.