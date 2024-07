Gallo de la Selección Francesa tiene un origen medieval, ¿qué simboliza?

El uniforme de la Selección de Francia ha trascendido como uno de los más elegantes y más icónicos del mundo del futbol, ya sea todo azul o con su clásica combinación nacional, en el cual siempre se encuentra un gallo. Situación que para muchos aficionados representa un misterio, pues no saben cuál es su significado.

Es imposible pensar en el seleccionado francés sin el clásico gallo que porta su uniforme desde hace décadas, el cual tiene un origen de más de 100 años en la indumentaria "gala", pues hay que remontarse a 1909, año en que debutó con dicho símbolo en un partido contra Bélgica que terminó con un marcador de 5-2 favor Francia.

¿Qué simboliza el gallo de la Selección de Francia?

¿Qué simboliza el gallo de la Selección de Francia?

El emblemático gallo francés no sólo es un símbolo deportivo, sino también nacional, pues dicha ave conmemora los orígenes galos de los franceses.





Por motivos lingüísticos, la semejanza entre Galia y Gallo en la lengua francesa unió estas dos palabras. Los enemigos franceses bromeaban sobre los gallos galos, hasta que estos lo tomaron como un símbolo nacional. El gallo significa fe y luz.Explica el sitio web de la FIFA

El gallo a través de la historia francesa

De acuerdo con el sitio web de Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, el gallo figura desde la antigua Galia, en aquella época se encontraba en las monedas galas, momento en que se convierte en un símbolo de la región y los galos, se trata un juego de palabras, el término latino "gallus" significa al mismo tiempo gallo y galo.

Aunque en la alta Edad Media había desaparecido, volvemos a encontrarlo en Alemania ya en el siglo XIV como evocación de Francia. A partir del siglo XVI, esta ave acompaña a veces al rey de Francia en grabados, monedas, etcsitio web de Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores

Cabe mencionar que, Napoleón Bonaparte, siempre tuvo un rechazo por dicho emblema nacional, pues consideraba "el gallo no tiene fuerzas, no puede ser la imagen de un imperio como Francia". No obstante, con 15 años después del final del emperador francés, en 1830, el gallo volvió a tomar importancia. Pues volvió a figurar en los botones de los uniformes militares franceses.

Si bien en la actualidad, el gran símbolo de la República más vieja del mundo es el de Mariana, el gallo sigue siendo parte del imaginario nacional de Francia, pues aún se encuentra en el sello de Estado.

Se utiliza sobre todo en el extranjero para evocar a Francia, sobre todo como emblema deportivo.

sitio web de Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores