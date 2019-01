Gerardo Martino visita el campamento de Rayados de Monterrey

El Barrial.- Si no fue Iván Marcone, Gerardo Martino tiene en la mira a otro de sus paisanos para que defienda la playera Tricolor. Rogelio Funes Mori. El “Tata” y el “Mellizo” se encontraron en El Barrial, estrecharon sus manos, dialogaron. La imagen quedó captada y se reactivó el debate.



Rogelio declaró abiertamente en días anteriores su deseo de representar a México: “A mí me encantaría, estoy agradecido al país, a la gente mexicana que me sigue, que me trata con cariño. ¿Por qué no? Ya llevo casi cuatro años jugando en México y si me llama voy de cabeza”, expresó el atacante argentino hace poco.

Funes Mori quiere, Martino también, sin embargo, las reglas de la FIFA impiden esa conexión. De acuerdo con los estatutos del organismo que rige al futbol, en su artículo 5-8, la primera condición para que el argentino pueda ser seleccionable es que lleve cinco años ininterrumpidos en territorio azteca. Rogelio lleva cuatro. Le falta uno y su proceso de naturalización está por comenzar. El problema del tiempo es mínimo, el enredo está en que el “Mellizo” disputó una eliminatoria Sub-20 con Argentina en Perú 2011, incluso anotó un par de goles.

Por ahora la única posibilidad de que el atacante de Rayados vista la elástica verde es que al momento de jugar un torneo oficial ya cuente con la doble nacionalidad, tal es el caso de su compañero Jonathan González “Jona” representó a Estados Unidos en categorías inferiores, pero al ser hijo de padres mexicanos, pudo solicitar su cambio de asociación. Gerardo acudió a El Barrial, como parte de su recorrido por todos los equipos del futbol mexicano. El “Tata” visitó la anterior semana a Chivas y Atlas en Guadalajara. El domingo se trasladó a Torreón y ahora desembarcó en Monterrey.