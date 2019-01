Martino sabe cuál es su objetivo, no se hace rosca

El “Tata” sabe a qué vino. El reto, sin decirlo abiertamente, es el escalón que ningún técnico ha alcanzado en un Mundial fuera del país, sin embargo, sabe que ese techo, que luce inalcanzable para el Tricolor es su objetivo a largo plazo.

Gerardo llegó y no se hace rosca: “Sé cuál es la inquietud de todo el pueblo de México, sé a dónde debería llegar la Selección en la Copa del Mundo que viene. No quiero dejar de valorar jugar sistemáticamente los octavos de final, pero lo que queremos, me incluyo, es jugar el quinto partido”, reconoció Martino. Gerardo sabe que para el Tricolor superar la fase de grupos en el Mundial se volvió rutinario: “México es una de las selecciones que más ha evolucionado en los últimos años. Qué califique a octavos del mundial es un gran progreso. México tiene el poder de jugarle de igual a igual a las potencias, lo hizo hace poco frente a Alemania, eso habla del crecimiento que hay”, indicó.

Los cuartos de final es el reto, pero el “Tata” sabe que falta mucho. Antes hay otras metas: “Me debo preocupar en armar un bien equipo, que tenga clara su idea de juego, que la entienda”, adelantó.

Martino está listo para no ser devorado por las exigencias del fiel fanático mexicano: “Me he preparado para tomar este reto, creo que estoy mentalmente preparado para este trabajo. Quiero a una selección que tenga si idea de juego muy clara, que sea reconocible y que represente al pueblo mexicano”, acotó.

El “Tata” se mostró entusiasta todo el tiempo, llegar al Tricolor luego de su paso por el Barcelona y la Albiceleste , no es un paso atrás: “Tengo un compromiso con México, lo hablé en las oficinas con Memo Cantú. Creo que hay futbolistas para hacer un buen trabajo”, recalcó.

LA VOLPE Y OSORIO

El “Tata” reconoció la labor que realizaron otros colegas suyos al frente del Tricolor. El trabajo de Ricardo La Volpe y Juan Carlos Osorio lo maravillaron: “Hubo selecciones que me gustaron, está claro que la de Ricardo, fue una Selección muy buena, quedó fuera del Mundial por el golazo de Maxi (Rodríguez) y la de Juan Carlos me gustó mucho”, dijo.

