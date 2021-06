Gignac y Thauvin van con la Selección francesa a Juegos Olímpicos

La negativa de varios clubes en su liga local para prestar a jugadores a los Juegos Olímpicos, hizo voltear a México de forma obligada. La selección francesa tendrá representación “mexicana” en Tokio 2020. André-Pierre Gignac era una realidad y Florian Thauvin, el más reciente refuerzo de Tigres para el Apertura 2021, era una posibilidad y formó parte de la prelista.

Ambos jugadores han sido confirmados para asistir a la justa y enfrentarán a los pupilos de Jaime Lozano el próximo 22 de julio dentro del Grupo A. Oficialmente el conjunto felino perderá a sus dos estrellas galas para el inicio del próximo torneo.

“Gignac es oficial. Thauvin es nuevo porque hemos obtenido el acuerdo de la FIFA y el COI para llevar a los jugadores más allá de la lista de 50. La autorización ha llegado, ahora le toca a Ripoll llamar a Thauvin y estar de acuerdo con él", expresó hace unos días Noël Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Futbol. La noticia finalmente se confirmó.

El combinado francés, que no se presentaba en la competición olímpica desde 1996, llega con el peso de ser uno de los máximos candidatos a conquistar la medalla de oro, con todo y las notables ausencias que tendrá en sus filas.

La más destacada es la de Kylian Mbappé, el delantero estrella de París, pues el PSG no lo prestó. Los clubes no están obligados a hacerlo. Anthony Martial, Nabil Fekir, Layvin Kurzawa y Alexandre Lacazette, que no fueron tomados en cuenta en la lista para la Euro 2020, tampoco estuvieron en el llamado del director técnico Sylvain Rypoll.

Les Bleus fueron obligados a recurrir al talento de la Sultana del Norte. Gignac y Thauvin lucen como la próxima dupla en el torneo mexicano, pero antes buscarán la gloria en tierras asiáticas.