Gio pide a Jonathan dos Santos que fiche con América

No es ningún secreto que el sueño de los hermanos Dos Santos es jugar juntos en el América, por lo que en más de una ocasión han hablado de ese tema y lo han dicho públicamente.

Ahora, Jonathan confesó que Giovani, que actualmente juega en las Águilas, pidió que vaya a jugar con él al que llaman equipo de sus amores.

Foto: Instagram oficialgio

“Me habla maravillas del América, obviamente me dice ‘vente conmigo, vente’. Pero él ya sabe que tengo contrato con el Galaxy, estoy feliz allá. Como he dicho, si fuera por mí, me retiraría en el Galaxy, la gente me quiere muchísimo, estoy feliz con la ciudad y Gio está feliz acá, si fuera por él se quedaría aquí”, comentó en entrevista para ESPN.

Tras estar con ellos en la cena navideña, también confesó que su deseo es que el América pueda derrotar a Monterrey en la gran final de la Liga MX y con ello consigan la 14.

Foto: Instagram jona2santos

“El deseo de Navidad, de la familia, es obviamente que gane el América, que queden campeones, es lo más cercano que queremos. Deseo eso, lo tengo en mi corazón, saben que el América es el equipo de mis sueños, aparte ahora está mi hermano y lo voy a apoyar el domingo”, expresó el menor de los Dos Santos.