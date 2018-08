Gol de chilena de Cristiano Ronaldo contra Juventus, el mejor de la temporada

El gol de chilena que Cristiano Ronaldo le marcó a la Juventus de Turín, durante un juego de la pasada Champions League, fue elegido como el mejor de la temporada pasada en Europa, en una votación organizada por la confederación europea de futbol (UEFA).

Ronaldo marcó el gol contra su actual equipo siendo jugador del Real Madrid durante el partido de ida de la eliminatoria de semifinales de la pasada Champions League, celebrado en Turín, Italia, en el que el Madrid se impuso por cero a tres contra el equipo italiano.

El gol de Ronaldo obtuvo 197 mil votos del total de 346 mil que fueron emitidos.

En segundo lugar fue elegido el gol del centrocampista francés Dimitri Payet que el Olympique de Marsella le marcó al Leipzig alemán durante la Liga Europa.

En tercer lugar quedó clasificado un gol que la internacional española Eva Navarro marcó con la selección española Sub 17 durante la final del campeonato de Europa en el que las españolas vencieron a Alemania por dos goles a cero.

La votación fue organizada a través del sitio web uefa.com entre once goles nominados. Solo se eligieron los goles marcados por equipos de la UEFA o en partidos internacionales.

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 28 de agosto de 2018