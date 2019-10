Goleadores foráneos rompen la Liga Mx

La comparación es contundente: de los 163 jugadores que han aportado al menos un gol en lo que va del Torneo Apertura 2019, 89 han sido obra de foráneos contra 62 de mexicanos. De ese universo, 201 goles, de los 337 que totaliza la Liga MX, fueron convertidos por extranjeros y 107 de futbolistas nacidos en nuestro país. Sí, casi al dos por uno. Y si nos ponemos exigentes, otras 20 dianas pertenecen a naturalizados y tres a mexico-estadounidenses. La invasión es “inaudita, no se vale”, reprocha Manuel Lapuente Díaz, estratega multicampeón en nuestro país, quien advierte que, en breve “se van a acabar” las opciones para el Tata Gerardo Martino en la Selección Nacional.

“Es normal que hagan más goles (los de fuera), porque hay más y se están comiendo el pastel que merecen los mexicanos”, lamenta, en entrevista con el Diario de los Deportistas. “Es algo que he mencionado siempre, pero cuando primero teníamos tres, yo empecé a jugar con tres no nacidos en México, luego fueron cuatro, luego cinco y ahora son 11. Es inaudito”, arguye Lapuente.

“Como si no hubiéramos ciento y pico millones de mexicanos que nos encanta el futbol. Los chavos se juntan todas las semanas a jugar, aquí en Atlixco, por ejemplo, y los hay en toda la República. Existen muchos frentes para escoger mexicanos, pero se van a la cómoda. Si trajeran cracks, todavía. Soy consciente de que en España e Inglaterra lo hacen, nada más que nos cambien los de España e Inglaterra, pero si nos traen los que sobran, no se vale”, arremete quien dirigiera a la Selección Nacional en el Mundial de Francia 98.

Entre los futbolistas foráneos, Argentina aporta 89 dianas, Colombia 24 y Uruguay 22. El Tata Gerardo Martino tiene razón: para armar una Selección competitiva, antes tiene que echarse un clavado entre la extensa nube extranjera para ver si es posible armar una oncena competitiva. “El mismo técnico nacional, que es argentino, lo reconoce. Claro, porque él es el afectado y tiene toda la razón. Lo apoyé antes y lo hago ahora. Cuando Martino voltea y ve, no hay. Se van a acabar y vamos a tener que recurrir a naturalizados, eso es lo que no se vale”, alerta Lapuente, preocupado.

“A eso (naturalizados) se está inclinando la balanza -insiste-, porque el técnico de la Selección no tiene con qué. ¿Cómo es posible que se permita que los grandes equipos jueguen con ocho o nueve no nacidos en México, contra tres o cuatro mexicanos, nada más?, cuando tenemos un camino muy largo por recorrer. Simplemente no se vale. A ver qué día aprendemos, quizá cuando el técnico renuncie y diga, no hay jugadores en México, ya se los acabaron”, alerta Manolo. “Simplemente hay que centrar la razón, no hay lógica, sólo porque son muy baratos”.

Enrique Borja, emblemático artillero mexicano de todos los tiempos, también levanta la voz e imagina las mismas complicaciones que denuncia Lapuente: “Lógicamente es una consecuencia, el Tata Martino y cualquier técnico manifiesta preocupación porque lo sabe, si te pones a ver cuántos mexicanos hay en Selección, Chicharito y Jiménez, nada más. Acá JJ Macías y Pulido, aunque a veces juega más retrasado, y los demás no están en esas posiciones. Entonces, no ha habido esa continuidad en mexicanos y claro que es preocupante”, coincide.

“Para todo hay cambios. Ojalá se vuelva a la normalidad y le den preferencia a sus jugadores. Hay Sub-17, Sub-15, Sub-13. Para qué hacen gastar a los equipos con eso, para no hacer nada y presumir de su Sub-13”, lamenta, por su parte, Lapuente. “No lo puedo entender, porque eso se deriva de un gasto fuerte en fuerzas básicas”, considera.

“En mis tiempos lógicamente no estaban permitidos tantos extranjeros y entonces había canteras fuertes en los equipos”, rememora Borja. “Yo salí de Universidad, que producía jugadores, como también después Hugo Sánchez y Luis García. Gente que también sirvió para el extranjero. No había realmente la efervescencia para traer gente de fuera”, valora, convencido de la necesidad de regresar a esa época. “Ojalá los técnicos y directivos le tengan confianza a los jóvenes y la afición los apoye”, remata, esperanzado en que la tendencia cambie pronto.