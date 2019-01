Gracias a Youtube, Sorrentino para penalti de Cristiano Ronaldo

Stefano Sorrentino, portero del Chievo Verona, quien paró el lunes un penalti al portugués Cristiano Ronaldo en la Serie A italiana (Primera División), aseguró este miércoles que estudia a sus rivales mirando vídeos de sus jugadas en YouTube.

Estábamos seguros de que lanzaría el penalti a la derecha y eso es lo que pasó



Sorrentino ya había negado el gol a Cristiano en la primera vuelta con una serie de intervenciones determinantes y realizó otra sobresaliente prestación el lunes en el Allianz Stadium para cerrar su temporada sin recibir ningún gol de CR7.

NO SEÑOR ❌



Así le tapó Sorrentino de 39 años, el penal a Cristiano Ronaldo 😵#SerieAxESPN pic.twitter.com/gzQRaVpJ27 — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) January 21, 2019



Detrás de un penalti parado hay estudio, preparación e intuición. Yo al principio estudiaba a los delanteros en YouTube y ahora antes de los partidos miramos los vídeos junto a Lorenzo Squizzi (preparador de porteros del Chievo) para decidir la estrategia





Foto: @interfutbol100

La gran parada realizada ante Cristiano es una de las que más le hicieron sentirse orgulloso, reconoció Sorrentino, quien afirmó que va a guardar toda la equipación que llevaba el lunes en el Allianz Stadium.

¡CR7 TAMBIÉN SE EQUIVOCA! Cristiano Ronaldo falló su primer penal en la Serie A de Italia. Es la primera pena máxima que no logra marcar con la camiseta de la Juventus pero la número 22 de su carrera. El portero del Chievo Verona lo recordará siempre. 🇵🇹🇮🇹🔥 pic.twitter.com/3YS8RsDtMm — Once Inicial (@OnceIniciaI) January 22, 2019

"Es una de las mejores de mi carrera, porque, al verlo de nuevo, Ronaldo lanzó un buen penalti. Había decidido que me lanzaría y salí con un instante de antelación. De no hacerlo, no lo habría parado. Él remató fuerte y ajustado al poste. Voy a guardar todo, guantes, camisetas, pantalones y medias", dijo.



Eso sí, pese al penalti parado por Sorrentino, el Chievo cayó 0-3 en Turín y quedó colista en la clasificación de la Serie A italiana (Primera División).