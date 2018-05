"Gracias por tantísimo" y "Es un día triste". Así las reacciones tras la salida de Zidane del Real Madrid

El portugués Cristiano Ronaldo envió hoy un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales a Zinedine Zidane, tras anunciar el técnico francés que abandona el Real Madrid, y mostró "orgullo" por todo lo que lograron juntos.

"Solo siento orgullo de haber sido tu jugador. Mister, gracias por tantísimo", escribió Cristiano en sus redes sociales, junto a una fotografía en la que, sonriente, celebra con Zidane el título de Liga conseguido con el Real Madrid la pasada temporada.

"Es un día triste"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, acompañó a Zinedine Zidane en su comparecencia ante los medios para anunciar su adiós al club, una "decisión inesperada" que le dejó visiblemente afectado y con el deseo de que "no sea una despedida".

"Zizou vino a verme ayer para comunicarme una decisión inesperada que ha tomado en firme", comenzó asegurando Florentino Pérez cariacontecido para dar la palabra al técnico francés.

El máximo mandatario madridista no ocultó su sorpresa y la tristeza que le ha provocado la renuncia al cargo de Zidane, tras conquistar en Kiev la tercera Liga de Campeones consecutiva para el Real Madrid y extender dos años y medio de éxito en el banquillo.

"Después de conquistar una nueva Copa de Europa, para mí ha sido una decisión totalmente inesperada. Hoy es un día triste para mí, los jugadores y toda la gente que trabaja en el club. Le quise como jugador y ahora como entrenador, me gustaría que estuviese a mi lado pero los que le conocemos sabemos que cuando toma una decisión, lo único que tienes que hacer es asumirla", reconoció.

“Tu legado ya es inmemorable”

Sergio Ramos, ha reaccionado en su cuenta de Twitter elogiando al entrenador francés, al que atribuye "uno de los capítulos más exitosos de la historia de nuestro querido Real Madrid", afirmó.

"Mister, como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo más alto. Gracias por dos años y medio de futbol, trabajo, cariño y amistad. Te vas, pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capítulos más exitosos de la historia de nuestro querido Real Madrid", fue el mensaje de Sergio Ramos en Twitter.

El capitán madridista no fue el único jugador de la primera plantilla que se despidió del entrenador francés. Toni Kroos le dio las gracias. "Ha sido un placer", alegó el alemán.

Por otro lado, el mediocentro español Marcos Llorente le dio las gracias a Zidane "de parte de todo el madridismo". "Míster, contigo hemos aprendido, hemos crecido y hemos conseguido lo que parecía imposible. Te vas en lo más alto", concluyó.

Raúl González y Xabi Alonso respetan la decisión

Raúl González y Xabi Alonso, exjugadores del Real Madrid, mostraron su "total respeto" a la decisión de Zinedine Zidane de abandonar el club madridista.

"Creo que hay que agradecer todo el trabajo que ha hecho al frente del Real Madrid, con muchos títulos, entre ellos 3 Champions, por lo tanto merece todo el respeto por su decisión. Esta profesión no es fácil, es muy exigente y a veces hay que parar para retomar energía", señaló Raúl.

Por su parte, Xabi Alonso, también destacó la labor de Zidane en el banquillo del Real Madrid y considera que con su trabajo el técnico francés se ha ganado el respeto preciso.

"Al final un entrenador tiene que tomar decisiones, a veces se acierta y otras no, pero es una decisión que merece total respeto. Si alguien se lo ha ganado ha sido él".