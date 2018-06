Guardado critica a Neymar y asegura que todo es posible frente a Brasil

Moscú.- El jugador mexicano Andrés Guardado aseguró hoy que la victoria contra Alemania en el Mundial de Rusia demuestra que todo es posible para su selección contra Brasil, su rival en octavos de final, y sobre su estrella, Neymar, criticó que le gusta "exagerar las faltas".



Todos conocemos a Neymar, pero no me corresponde a mí, ni a nosotros, juzgarlo, sino a los árbitros y a la FIFA, que ahora con lo del VAR tienen que ver su estilo de juego y saberlo manejar. Sabemos que le gusta exagerar las faltas, tirarse muchísimo, pero es su estilo de juego y quien le tiene que poner un alto es el árbitro, no nosotros.



Guardado señaló que aunque México no ha ganado nunca a Brasil en un Mundial, "las estadísticas no juegan", como demuestra la victoria frente a Alemania, la primera contra esa selección.



El jugador de 31 años indicó que la motivación para afrontar a Brasil es clara. "¿Qué mayor motivación puede haber que jugar el partido de nuestras vidas contra el pentacampeón? Es el escenario perfecto".



No hay mejor recuerdo que pasar a la historia con el quinto partido, somos jugadores diferentes en el aspecto mental, pero se nos va a juzgar por si pasamos o no.



Agregó que era el rival al que esperaban afrontar puesto que todo apuntaba a que Brasil sería primera de su grupo y México segunda, por detrás de Alemania.



No nos confiamos después de Alemania. Un día somos los mejores, otro día los peores. Lo tomamos tal cual, estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. No podemos cambiar la mentalidad de cómo se nos juzga. Pasamos en el grupo más difícil del Mundial y nadie daba un peso por nosotros. El primer objetivo se consiguió. No estamos contentos por la derrota, teníamos en la mano el primer puesto.



Ante ello, Guardado indicó que "se aprende más de las derrotas que de las victorias, porque sale a relucir todo lo malo".



Nos dio una gran lección el partido contra Suecia, por jugar contra ese estilo de juego. El estilo europeo, de juego aéreo y directo, hemos sufrido muchísimo contra ese tipo de rivales. No hemos sabido plantear contra ese tipo de equipos, la lección es que tenemos que cambiar el estilo de juego si jugamos contra otro europeo, no dar tanto espacio para el contraataque y el juego aéreo.



Ahora, aseguró el jugador, México afrontará "un rival que hace un fútbol más parecido" al suyo: "Es el partido de nuestras vidas".



Sobre las rotaciones, el centrocampista señaló que es el eterno debate en la selección mexicana.



"Si se rota, que se rota, si no se rota, que no se rota... cada situación es muy diferente. Pero si te pones en el puesto del entrenador de la selección mexicana, donde pusiste un equipo que ganó a Alemania, que hizo un gran partido contra Corea,.. ¿qué vas a hacer? Es lógica pura darle continuidad a lo que salió bien", aseguró.



"No soy el entrenador para decidir quién va a jugar contra Brasil, pero todos estamos preparados, todos tenemos la capacidad para ser titulares y decidirá el profe".