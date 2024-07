Guardiola habló sobre la llegada de Javier Aguirre y Rafael Márquez a la Selección Mexicana

La llegada de Javier Aguirre al banquillo de la Selección Mexicana tuvo repercusiones en el futbol internacional. Uno de los entrenadores más ganador en la historia del futbol mundial, mandó saludos y suerte al Vasco de cara al nuevo reto que encarará previo a la Copa del Mundo del 2026.

¿QUÉ OPINÓ PEP GUARDIOLA SOBRE LA LLEGADA DE JAVIER AGUIRRE A LA SELECCIÓN MEXICANA?

Josep Guardiola levantó la voz cuando se le cuestionó respecto a ser técnico de una representación nacional. El español, con el conocimiento del contexto que vive el actual DT nacional, no tardó en mandarle un saludo y buenos recuerdos al mexicano, uno de los que mejor lo trató cuando comenzó como dueño de un banquillo.

“Lo he dicho muchas veces. He escuchado que Aguirre será el nuevo seleccionador de México, me alegra mucho, me acuerdo el primer año cuando tenía 37 años que entré en el Barcelona y Aguirre ya estaba entrenando y se portó…”, dijo entre risas, mientras rememoraba lo vivido con Javier.

Pep no se cortó, continuó con los halagos a Javier, con quien coincidió en su etapa en la liga española.

Además, no se olvidó de mencionar a uno de los aztecas que brilló en el FC Barcelona, Rafael Márquez.

“Aguirre es un tipo con mucha, mucha experiencia, ha hecho un trabajo increíble en el Mallorca y creo que Rafa Márquez también volverá allí, ayudándole”, añadió Guardiola.

El sueño del catalán es, en algún momento, emular al Vasco y llegar a una selección nacional como líder del banco. “Ya lo he dicho más de una vez, no sé cuánto, pero creo que, en tiempo, tarde o temprano, me gustaría entrenar a una selección, lo he dicho no sé cuántas veces”, sentenció.

Javier Aguirre como Director Técnico y Rafael Márquez como su Auxiliar se integran al Proyecto 2030 de la Selección Nacional Mayor. Experiencia y liderazgo para consolidar nuestra mejor versión para el Mundial 2026 y con la mira puesta en el Mundial 2030.



¡Bienvenidos! pic.twitter.com/qXirfjuA5P — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) July 22, 2024

Nota publicada en ESTO