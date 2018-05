'Gullit' Peña ingresó a clínica de rehabilitación

El jugador y ex Cruz Azul, Carlos ‘Gullit’ Peña, empezó a rehabilitarse en una clínica del ex boxeador Julio César Chávez, con esto el también ex de Chivas busca enderezar su vida personal y profesional.





De acuerdo a algunos reportes, Peña ingresó semanas atrás a un clínica de rehabilitación con el propósito de encontrar ayuda profesional con los diversos problemas que ha tenido fuera de la cancha.





Futbol Caixinha da ultimátum a “Gullit” Peña por comprar cervezas tras entrenamiento





No es ningún secreto que Carlos sufre problemas de alcoholismo, mismos que le han provocado problemas en los clubes en los que ha militado, el último caso fue con Cruz Azul y por ende terminó costandole su lugar en el conjunto de La Noria.





Cabe recordar que hace una semanas, Pedro Caixinha, daba a conocer que el ex de León quedaba fuera del club por indisciplina.