Gustavo Lema, el nuevo director técnico de Pumas: “Tiene la capacidad para hacerlo”

El cambio de timonel se dio rápido en Pumas. Antonio Mohamed se va después de un buen rendimiento en el Apertura 2023, pero deja a su auxiliar, Gustavo Lema, en su lugar y con la certeza de que los 20 años de experiencia junto al “Turco” le sean suficientes para continuar el proyecto y llevarlo a buen puerto.

“Tiene todas las ganas y la capacidad para hacerlo. Le ha tocado estar al lado mío peleando el descenso, ascendiendo, saliendo campeón en primera división, perdiendo finales, copas internacionales, hemos dirigido en Europa, en Brasil, Argentina y México. Tenemos fracasos y triunfos, creo que no es un problema, tiene todo el palmarés para poder tomar el cargo, ahora, el tiempo dirá si está preparado o no. Este cargo exige mucha presión, de a poco lo va a ir aceptando y yo creo que le va a ir muy bien”, dijo Mohamed en conferencia de prensa celebrada en la Cantera.

También puedes leer: Por primera vez, Liga MX Femenil y Varonil tendrán la misma final: América vs Tigres

Antes las palabras de elogio, Lema agradeció la oportunidad tanto a Antonio Mohamed como a la directiva y se mostró comprometido por continuar con la inercia ganadora del “Turco”, y aseguró que trabajará en la misma línea.

¡Intenten no llorar! 😭🐾



Este fue el momento exacto donde el Turco Mohamed le puso fin a su relación con los Pumas.



📹@Alvarojzo



👉https://t.co/ouDHueWQzu pic.twitter.com/vdfjmK7RQT — Esto en Línea (@estoenlinea) December 12, 2023

“Agradecido con la generosidad de Toño porque fue quien me empujó a tomar una decisión que me encanta, me desafía y estoy con muchas ganas de llevar a cabo. No descubro nada si digo que estoy empapado de las ideas de Antonio, son 20 años trabajando juntos. Siempre hay una cuestión personal que pueda variar, pero las ideas son las mismas, son compartidas con la directiva. El conocimiento con los jugadores es un punto de partida interesante para continuar con este proyecto”, afirmó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

GUSTAVO LEMA CONFÍA EN EL SEGUIR CON EL PROCESO DE MOHAMED

Asimismo, el nuevo entrenador de Pumas explicó que no tener a Mohamed será un impacto importante, pero confía en que pueda extender y mejorar la gestión del “Turco” en el tiempo que esté al frente de los auriazules.

“Es un poco el golpe de la decisión porque estábamos en sintonía o de la mano de Antonio, esta decisión personal que si bien produce un corte nos da la impresión de que la podemos continuar por la manera de trabajar. Más allá de la impronta personal hay una idea en común. Obviamente no está la figura de Antonio y todo lo que ello conlleva, el trabajo que vamos a proponer y realizar. La ilusión se hace partido a partido, con el recorrido y los resultados. A seguir trabajando y seguir por ese camino”, comentó.

Mohamed explicó que la primera parte del proyecto se trataba de establecer una defensiva sólida, lo que consiguió con las llegadas de Nathan Silva y Lisandro Magallán. El siguiente paso será reforzar del mediocampo para adelante.

“No vamos a reforzar otra cosa distinta. Venimos hablando de lo mismo, trabajando lo mismo. La planificación, es en una segunda etapa mirar hacia adelante y se viene hablando, es el largo plazo y mediano que uno viene viendo hace rato. Las ideas son las mismas”, dijo.

Pumas no desveló cómo será el contrato de Lema

En cuanto a los detalles del contrato que tendrá Gustavo Lema con Pumas, el presidente de la institución, Luis Raúl González Pérez, explicó que éstos aún no están establecidos. Debido a que la decisión de Mohamed y la elección de su auxiliar apenas se tomaron este lunes.

“Estamos platicando los detalles de esas condiciones y estamos también hablando del complemento de su propio equipo de trabajo como cuerpo técnico. Estamos afinando esas condiciones y en su momento daremos a conocer las mismas, pero partiendo de que contará, y lo digo para tranquilidad de la afición, con todo el respaldo del cuerpo directivo. Apostarle al proyecto que se viene teniendo con la propia personalidad que el propio Gustavo le pueda imprimir”, agregó.

El Turco sabe perfectamente que Pumas queda en buenas manos gracias a que Gustavo Lema será el nuevo DT del equipo del Pedregal. 🗣️🐾



📹@Alvarojzo



👉https://t.co/IpXSBL0Gvl pic.twitter.com/UU6lbMdQwf — Esto en Línea (@estoenlinea) December 12, 2023

Finalmente, el vicepresidente de Pumas, Miguel Mejía Barón, señaló que empatiza con el sentir de Mohamed al asegurar que el desgaste mental es algo que también le sucedió a él cuando era entrenador.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Entiendo perfectamente las razones de Antonio, porque yo pasé también por un puesto como el de él, y entiendo muy bien que uno necesita para tranquilizarse y recargar baterías para ver un futuro. Respeto su decisión y confío en que la consecuencia, que es que Gustavo esté ahora al frente”, sentenció.





Nota publica en ESTO