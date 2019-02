Hallan avión que transportaba al futbolista Emiliano Sala

El avión privado en el que el 21 de enero viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala fue encontrado este domingo en el fondo del Canal de La Mancha, informó el equipo de una empresa privada que se ha encargado de la búsqueda.

El avión pilotado por David Ibbotson, que transportaba a Emiliano Sala el lunes 21 de enero entre Nantes y Cardiff, fue encontrado por el equipo de búsqueda privado dirigido por David Mearns, que lo confirmó en su cuenta de Twitter.

El buque del 'Air Accidents Investigation Branch' (AAIB), encargada de la investigación en el Reino Unido de los accidentes aéreos, supervisará la recuperación de los restos.

Las familias de las dos personas desaparecidas fueron informadas por la policía.

La familia del jugador inició el 28 de enero un operativo de búsqueda por su cuenta después de que las autoridades británicas decidieran cesar en las labores de localización del jugador y el piloto de la aeronave de la que se perdió rastro cuando volaban desde Nantes hacia Cardiff.

Los seres queridos de Emiliano consiguieron recaudar el dinero necesario en una campaña en la que participaron estrellas del mundo del fútbol como Adrien Rabiot, Dimitri Payet, Alejandro 'Papu' Gómez o Ilkay Gundogan.

Con esa financiación comenzaron a sobrevolar la zona en la que se tuvo el último contacto con la aeronave en busca de algún rastro que permitiera esclarecer lo sucedido.

El 30 de enero el AAIB anunció el inicio de una búsqueda submarina después de que las autoridades franceses encontraran unos restos que podrían pertenecer a su aeronave.

The families of Emiliano Sala and David Ibbotson have been notified by Police. The AAIB will be making a statement tomorrow. Tonight our sole thoughts are with the families and friends of Emiliano and David. #EmilianoSalas #NoDejenDeBuscarAEmilianoSala — David Mearns (@davidlmearns) 3 de febrero de 2019

Se trataba de dos cojines de asientos del avión hallados en una playa de Normandía que según las primeras investigaciones podían pertenecer al Piper PA-46 Malibú que se perdió de los radares.

Emiliano Sala volaba con destino a Cardiff (Reino Unido) para incorporarse a su nuevo club después de que éste hiciera el mayor desembolso de su historia al pagar 17 millones de dólares por el traspaso.

El futbolista argentino había firmado este año una gran campaña en el Nantes, de la primera división francesa, en el que marcó 12 goles.