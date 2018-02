¡Hay sorpresas! "Piojo" anuncia su once inicial ante Saprissa

Ha pasado una semana desde que América aplastó a Saprissa en Costa Rica, y ahora, les llegó el momento de terminar la obra con el encuentro de vuelta de su serie de octavos de final de la Concacaf Liga de Campeones en el estadio Azteca.

Pese al global de 5-1 a su favor, Miguel Herrera negó que vaya a ser un encuentro sencillo y ellos mismos son los que tendrán que hacer que se facilite el trámite con base en buen futbol.

“La verdad que va a ser un partido difícil hasta que no lo hagamos fácil nosotros”, aseveró, al tiempo de confirmar la alineación que utilizará esta noche ante el cuadro tico.

“Oscar (Jiménez); Orrantia, Edson (Álvarez), Bruno (Valdez), Vargas; Joe (Corona), Cecilio (Domínguez), Mateus (Uribe); Oribe (Peralta), Henry (Martín) y Darwin (Quintero)”, reveló el timonel americanista con respecto a sus elegidos.

También puedes leer: Si vuelvo a México, que sea a Cruz Azul: Paco Jémez

El hecho de que haya movimientos en su cuadro base, no quiere decir que en Coapa consideren la serie finiquitada. Así lo aclaró el “Piojo” al afirmar que buscarán demostrar en la cancha que no dan por hecho ningún resultado sin haber jugado.

“Llevamos una muy buena ventaja, pero no está liquidado. Tenemos 90 minutos por delante y debemos demostrar que no damos ningún partido por hecho hasta que no se termine”, señaló.

PREMIO VALIOSO

Al ser cuestionado sobre el valor que puede tener un certamen como la Concachampions, el timonel azulcrema resaltó el poder obtener un boleto al Mundial de Clubes, y aunque aceptó lo atractivo que era para los clubes mexicanos participar en la Copa Libertadores, recordó que México pertenece a la Concacaf y es ahí donde tiene que pelear por ir a Mundiales a nivel Selección y clubes.

“El fin del torneo es muy similar al de Libertadores. Ahí puedes tener más roce internacional con ligas de Argentina y Brasil; ir a Paraguay, Chile y Bolivia es difícil, pero el fin es el mismo que es el Mundial de Clubes. Es nuestra área y no podemos decir que nos vamos de Concacaf, México tiene una posibilidad de ir a los Mundiales, es nuestra área y tenemos que competir”, terminó.