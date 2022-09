¿Se va del Tri? Héctor Herrera analizaría retirarse de la selección tras Mundial de Qatar 2022

Héctor Herrera tiene 10 años en la élite del futbol mexicano y a pesar de que en la presente temporada no la ha pasado bien con el Houston Dynamo, sigue siendo un inamovible para Gerardo Martino a pocos meses del Mundial de Qatar, sin embargo, el ex jugador del Porto y Atlético de Madrid, ya habría tomado la decisión de dar un paso al costado de la Selección Nacional tras la Copa del Mundo.

En entrevista para TUDN, el campeón olímpico con México en Londres 2012, dijo lo siguiente:

“Ojalá que personalmente me vaya bien y colectivamente mejor porque así nos va bien a todos. Después del Mundial ya veremos si seguiremos o no, yo encantado de seguir en la selección, voy a dar todo de mí en la selección hasta que yo vea que puedo seguir aportando y siendo importante, y si no lo soy pues a lo mejor de atrás poder ayudar de otra manera. Ya veremos qué pasa”.

Herrera cuenta con 32 años y parece que sus mejores años ya pasaron, sin embargo, podemos ver a gente como Andrés Guardado que a pesar de ser mayor, busca seguir jugando en el futbol europeo o incluso, regresar a la Liga MX ante que irse a la MLS, en donde la gran mayoría de estrellas del viejo continente, viven sus últimos años como profesionales.

“Lo principal es poder llegar de la mejor manera al Mundial y poder hacer un gran Mundial, me ilusiona mucho, me veo y siento bien, es una madurez más importante dentro de mi carrera y eso como jugador te da esa confianza en ti mismo, es importante”.

Héctor también mencionó las dificultades que están viviendo los futbolistas ante las modificaciones que se están realizando al calendario para que el Mundial se lleve a cabo entre los meses de noviembre y diciembre:

“La verdad que sí te da un poco de nervios y te preocupa porque están pasando muchas lesiones porque se está compitiendo muchísimo, hay muchos partidos, mucho desgaste, pero es el futbol y es lo que hay. Hay que adaptarse y cuidarse para poder llegar lo mejor posible. La verdad que sí entran los nervios porque el Mundial está a la vuelta de la esquina”.

¿Cómo ha sido la carrera de Herrera con la Selección Mexicana?

Desde su debut con el Tri en 2012, Herrera tiene un total de 70 partidos jugados con México, con 5 goles y 10 asistencias, sin embargo, muchos lo recordaremos por el increíble nivel que tuvo de Londres 2012 a Brasil 2014, convirtiéndose en uno de los mejores mediocampistas del orbe, ayudando a México a conquistar la medalla de oro en Londres 2012 y una gran actuación de los aztecas en 2014, siendo una de las selecciones que mejor jugó en dicho campeonato.

