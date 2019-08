Herrera, Lozano y Edson conocen a sus rivales en Champions

Se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League donde los mexicanos ya conocen a sus rivales en los que encararán la siguiente temporada que arranca en septiembre.

El Atlético de Madrid donde milita Héctor Herrera se ubicó en el Grupo D, enfrentarán a la Juventus, Bayern Leverkusen y el Lokomotiv.

Mientras que el Napoli de Hirving Lozano hará lo propio en el Grupo E con el Liverpool, Salzburgo y el Genk

El Ajax junto con Edson Álvarez estarán en el Grupo H con Chelsea, Valencia y el Lille.

De esa manera los Legionarios buscarán avanzar en el torneo europeo y hacerse con el título de la UEFA Champions League.

El Barcelona tendrá que enfrentarse a un 'Grupo de la Muerte', con Borussia Dortmund e Inter de Milán como grandes amenazas según el sorteo efectuado este jueves en Mónaco, en el que el Real Madrid quedó encuadrado en otra llave con el París Saint-Germain.

Ese duelo entre el campeón francés y el gigante merengue será uno de los grandes pulsos de la primera fase, pero ambos parecen claros favoritos para llevarse las dos primeras posiciones del grupo A que clasifican a octavos, ya que los otros dos equipos son el Brujas belga y el Galatasaray turco.

El Barça, sin embargo, tienen el Dortmund y el Inter dos rivales con historia y gran peso, para pelear por los dos primeros puestos del grupo F. El Slavia de Praga se presenta como la 'Cenicienta' de esa llave.

The official result of the 2019/20 #UCLdraw! 😍



3⃣ toughest groups are __ __ & __ 🤔 pic.twitter.com/c7Xdro1vhn — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

"Algunos jugadores del equipo se reunieron esta mañana para desayunar y todos estaban de acuerdo en que estarían muy felices si nos tocaba el Barcelona. Los partidos ante el Barcelona son de gala para nosotros y para los hinchas", valoró el capitán del Borussia Dortmund, Marco Reus.

El Bayern de Múnich y el vigente subcampeón Tottenham son igualmente claros favoritos en el grupo B, contra Olympiakos y Estrella Roja, mientras que el Manchester City tuvo en principio fortuna, dentro de un grupo C contra el Shakhtar, el Dinamo de Zagreb y el Atalanta.

El otro grupo de los ocho de esta ronda se presenta especialmente abierto, entre Zenit, Benfica, Lyon y RB Leipzig.

La fase de grupos de la Champions 2019-2020 arrancará el martes 17 y el miércoles 18 de septiembre. La final se disputará en el estadio Atatürk de Estambul el 30 de mayo de 2020.