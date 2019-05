No conocen la Liga MX en Europa: Héctor Moreno

En los últimos años se han generado estructuras para que el futbol mexicano se pueda ver en otras partes del mundo; sin embargo, el mercado europeo ha sido complicado.

El defensa de la Real Sociedad y del Tri, Héctor Moreno, habló sobre este tema y asegura que en el viejo continente no hay manera de ver la Liga MX, lo que lo hace un desconocido.

“Desafortunadamente seguimos siendo no una Selección o un futbol que ellos lo valoren, como me gustaría, porque el futbolista mexicano tiene muchas condiciones (…), pero la Liga Mexicana, por temas de organización o temas de calendarización, no pasa ningún partido aquí, es imposible ver un partido en televisión”, señaló en entrevista para la cadena televisiva ESPN.

Foto: Instagram hectormorenoh

“Tú ves algunos partidos de la MLS que están vendiendo el producto para los países europeos; la Liga Mexicana es un poco desconocida”, agregó.

El canterano de los Pumas también tocó el tema sobre su continuidad en el equipo de San Sebastián; sin embargo, no dio como un hecho su permanencia, pues asegura que no solo le compete a él.

“Tengo dos años más de contrato, me encantaría seguir aquí, yo al momento de decir eso, no cierro puertas, no abro puertas, porque es difícil, no depende de mí”, sentenció Héctor.