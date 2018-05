Héctor Moreno se fracturó en Brasil 2014 pero esta de regreso para Rusia 2018

Marcado por las lesiones de ayer y hoy, Héctor Moreno precisamente sale de una, el tiempo y la mejora cede para que esté en su tercera Copa del Mundo, misma que espera sea muy diferente a la de Brasil 2014, en donde se fracturo la tibia de la pierna izquierda frente a Holanda, por los octavos de final, hecho que evitó ayudar al Tricolor en la debacle ante Robben y el “no era penal”, por lo que a días de Rusia 2018 clama sed de revancha.

Frustración e impotencia lo acompañaron en aquel día desde Fortaleza. El dolor de eliminación complicó aún más el escenario, en donde México fue frenado en la fase de octavos desde Estados Unidos 94.

“Llevo cuatro años trabajando, quiero revancha, tengo muchas ganas de estar en Rusia y terminar lo que dejé inconcluso en Brasil, en donde personalmente era fantástico, pero culminó desgraciadamente con una lesión. Estoy con muchas ganas de empezar algo que inició ahí”.

En su momento “fue difícil aceptarlo y entenderlo, pero gracias a Dios, después de la lesión, mi vida ha sido maravillosa; estoy con mucha salud y después de cuatro años tengo una revancha de estar ahí, luchando por un sitió; falta un recorte del Profe, pero quiero estar en el Mundial”, abundó el defensor.

A cuatro años de distancia, a Rusia llegará más maduro y con la rica experiencia de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además de que no llegan con saturación de partidos en el viejo continente. “Llego más descansado, afortunado; en los anteriores Mundiales llegaba con 40 partidos por temporada en verano, estaba cansado y ahora veo el lado positivo de las cosas, arribo con más energía y más fuerza, bien físicamente, mi año ha sido así y lo veo de manera positiva”, recordó.

A días de que Juan Carlos Osorio recorte su prelista a 23 seleccionados que irán a la Copa del Mundo, Moreno sale de una lesión. El defensor es preferido por el entrenador, ya que lo ha usado en constantes alineaciones, es parte de su columna vertebral pese a sus trilladas rotaciones. “Estoy bien, llevando los tiempos que me habían dicho desde el momento que me comunico con la Selección. Espero estar en la semana con el grupo, las cosas van bien, esperando competir por el lugar que me corresponde”, manifestó.