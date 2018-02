Henry Martin, agradecido con todo el entorno azulcrema

Durante el hat-trick que Henry Martín consiguió en el encuentro ante Lobos BUAP, resaltó el hecho de que terminara sus festejos en cada gol con un beso al escudo en la camiseta de América, por lo que en entrevista con el Diario de los Deportistas, el atacante confesó que esto fue una señal de agradecimiento a todo el entorno azulcrema, que lo ha hecho sentir arropado desde que llegó, motivo que a decir suyo lo ha hecho querer a sus nuevos colores y experimentar sensaciones que antes no conocía.

“Desde mi llegada, el recibimiento de la afición, que me quiera mucha gente; el mismo apoyo del club, el cuerpo técnico y los jugadores te arropan, te unifica con ellos, te hace sentir la camiseta bastante y te hace quererla. (El beso) fue una muestra de agradecimiento por todo el apoyo que me han dado y al final del partido creo que fui correspondido con el coreo de mi nombre, que fue una sensación que no me había tocado vivir en el futbol y que en tan pocos partidos tuviera la oportunidad de vivirlo y sentirlo, fue fenomenal para mí”, expuso.

TIGRES SERÁ UN PARÁMETRO

Sin duda, el juego de la jornada será la visita de América a Tigres, rival que se le ha complicado demasiado en las épocas recientes y que a decir de Henry, resultará un muy buen parámetro para medir el alcance de las Águilas debido al nivel de su rival, en combinación con el hecho de que contra los azulcremas todos juegan como si fuera una final, según lo declarado por el propio jugador.

“Es un equipo de gran calidad, grandes jugadores, un excelente cuerpo técnico que nos conoce y nos ha estudiado mucho; a mis compañeros les ha tocado enfrentar a este equipo y sabemos que a América todos le juegan como si fuera una final. Va a ser un parámetro muy bueno para nosotros, para saber dónde estamos ubicados, porque sabemos que lo que pasó este fin de semana no dice que seamos los mejores de la Liga, al contrario, vamos por buen camino, vamos muy bien y debemos trabajar para lograr lo mejor”.

Finalmente, el jugador americanista, Henry Martín reconoció lo complejo de visitar a la U de Nuevo León, por el orden que acostumbran tener en su parado, por lo que espera pocas opciones de anotar. “Sabemos que no habrán muchos espacios ni oportunidades de gol, pero las pocas que tengamos tenemos que concretarlas y trabajamos mucho en la semana para eso precisamente”, culminó el futbolista.

LOS MEXICANOS CONSTRUYEN SU PROPIA REALIDAD

Convencidos de que los frutos que cosechan son gracias al trabajo que hacen día a día, los jugadores mexicanos están seguros de que sus éxitos nada tienen que ver con la suerte, lo cual han dejado ver en un festejo singular cuando algunos han anotado gol, como el caso de Alan Pulido, con Chivas; Elías Hernández, con León, y Raúl Jiménez, en su más reciente tanto con Benfica.

La celebración hace alusión al llamado “Maneki-neko”, mejor conocido como el gato de la suerte en la cultura japonesa. Con esta acción, los futbolistas buscan demostrar que sus alcances se dan por el trabajo y no la fortuna.

“Hay un gato japonés que se considera de la suerte. Nosotros hacemos alusión a eso, porque nosotros trabajamos en la semana y nos esforzamos, hacemos que las cosas sucedan, porque para nosotros la suerte no juega, nosotros somos los que hacemos que nos salgan las cosas”, reveló Henry Martín durante su plática con ESTO.

EL MUNDIAL NO ES IMPOSIBLE

Justamente en ese camino de construir su propia realidad, Henry reconoció que volver a la Selección Mexicana es una motivación particular que se suma al momento que vive con América, por lo que su objetivo es mantenerse sobre la misma línea para meterle a Juan Carlos Osorio la duda sobre llevarlo o no al Mundial de Rusia.

“Es una motivación extra. Si bien, en el club estoy motivado por lo que estoy viviendo, el que me lleven al Tricolor es una motivación aún mayor para pensar que hago bien las cosas y debo seguir trabajando igual, porque estoy por buen camino. Sé que si sigo así, meto presión en todo sentido y espero que se dé”, aseguró.

El “Búfalo” sabe que a estas alturas la lista de elementos que Juan Carlos Osorio llevará a la Copa del Mundo está prácticamente definida, pero no piensa desistir en su búsqueda por colarse a la convocatoria del Tricolor.

“Es un sueño para mí. Yo trabajo en la semana y lo demuestro en los partidos, pero al final el profe es el que va a decidir y sabe quiénes serán sus 23 jugadores. Es complicado, porque ya está bien confirmada la lista, vienen con trabajo de muchos años atrás, pero no es imposible, demostrando en la cancha al final su decisiñon, cerró.

Emoción e insomnio, tras ser figura

La figura de la semana en la Liga MX, durante la jornada que terminó el pasado fin de semana, fue mexicana y tiene nombre y apellido: Henry Martin. Y es que el delantero americanista consiguió tres goles en la paliza de su equipo sobre Lobos BUAP, lo que le valió llegar a cinco tantos en lo que va de la campaña e igualar la misma suma de goles que llevaba en toda su carrera, lo cual, dijo, lo llenó de alegría y emoción.

“Estoy muy emocionado, muy feliz, porque se me ha dado un gran inicio, es el mejor comienzo de mi carrera. He metido cinco goles en cinco juegos y es la misma cantidad que llevaba en cuatro o cinco temporadas en Tijuana. Se puede decir que es el mejor inicio”, compartió.

Durante su plática con ESTO, el delantero azulcrema confesó que la noche posterior al juego contra los Licántropos, no pudo dormir, ya que entre la adrenalina de su actuación y su cercano viaje a su tierra natal, las horas se fueron. Sin duda, compartir su hat-trick con la familia es algo que lo ilusionó sobremanera.

“La verdad no dormí, porque volé a las cinco de la mañana rumbo a Mérida. Me fui con la familia para visitar a mis papás y a mis hermanos, porque todos estaban muy emocionados y yo tenía ganas de verlos, porque es un triunfo de todos, algo que se da del club, así como del apoyo de ellos, que es fundamental para mí”, reveló.

Hoy, que el “Búfalo” logró anotar en sus primeros partidos con los “Millonetas” la misma cantidad de tantos que hizo en Tijuana, confirmó que la clave para eso ha sido trabajar y sobreponerse a las adversidades venideras.