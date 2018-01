Henry Martín, está entusiasmado por el gran inicio de torneo

Fue hace apenas unas semanas cuando se hizo el anuncio oficial de que Henry Martín sería nuevo jugador de América. De inmediato los cuestionamientos surgieron con respecto a los argumentos que el ahora ex elemento de Tijuana tenía para enfundarse en la camiseta azulcrema, mismos que de a poco se ha encargado de silenciar.

Con dos goles en sus dos primeros encuentros oficiales como americanista, además de otro anotado en un amistoso de pretemporada, el originario de Yucatán reconoció en charla con ESTO que ha sido un inicio de ensueño para él en Coapa, por lo que ahora solamente le resta mantenerse sobre la misma línea.

“Es el inicio que todo jugador quisiera tener, con el que todos soñamos; que en tu primer partido oficial metas gol y ayudes al equipo a ganar ayuda en la confianza personal y la del grupo hacia ti. Me encantó haber iniciado así y espero continuar de esa misma manera”, dijo sonriente.

“Adaptarme al grupo no fue tan complicado, porque son grandes jugadores y compañeros, por eso encajamos muy rápido. Obviamente adaptarme al clima, la altura y eso, me costó más, pero con los trabajos que hemos hecho me he adaptado lo más rápido posible”, expuso.

Convencido de que lo hecho hasta ahora es el inicio del camino que debe seguir, Martín tiene claro que con sus actuaciones deberá demostrarle a Miguel Herrera que la titularidad es suya. “Es el momento de seguir haciendo las cosas bien. Así como tuvimos un gran inicio, continuar de la misma manera para que Miguel (Herrera) no me mueva de esa posición, porque ya estuve mucho tiempo en la banca y no me gustó; no quiero regresar ahí y por lo mismo me esfuerzo aún más”.

Y es que ser mexicano en un club plagado de figuras foráneas no es cosa fácil, tal y como lo reconoció el propio ariete crema, aunque se mostró convencido de que destacar con América no es imposible y trabajará para demostrarlo.

PUMAS, FAVORITO

El domingo será una buena e importante prueba para Martín como delantero de América. El primer Clásico para el “Búfalo” está en puerta y en la víspera del mismo, aseguró al Diario de los Deportistas que en Coapa no hay incomodidad por el hecho de que Pumas sea señalado como favorito, por el contrario, afirmó que los azulcremas tienen mucho que ganar y poco que perder. “Nos motiva más a querer ganarles. De por sí es bastante motivante querer ganar un Clásico, obviamente que si ellos son favoritos es mejor para nosotros. No tenemos nada qué perder, pero mucho qué ganar. Esos tres puntos se tienen que ir con nosotros”, señaló.

Previo a debutar en los juegos por el orgullo del club que representa, Martín confesó que sus compañeros ya le transmitieron lo que representa esta clase de cotejos. “Siempre hay gran expectativa de ganarle a Pumas y esta semana es un poco más intensa, con mejores trabajos, más concentración y exigencia”, destacó.

Seguro de sí mismo, Henry ya visualizó cómo será su tarde de domingo en Ciudad Universitaria, misma que ve llena de esfuerzo, entrega y gol. “Me veo con una buena actuación y anotando un gol también”, finalizó.

ANHELA VOLVER AL TRICOLOR

Como consecuencia lógica de sus buenas actuaciones con América, el nombre de Henry MartÍn fue consultado a Juan Carlos Osorio para una posible convocatoria a la Selección Nacional Mexicana.

Ante esto, el “Predicador” destacó las condiciones del delantero azulcrema, mismas que parecen llenarle el ojo. Sin embargo, para el “Búfalo” esto no es signo de que su llamado al Tricolor sea seguro para la próxima lista, motivo por el cual dijo a ESTO que mantiene los pies en la tierra y esperará para confirmar si es un hecho su presencia con México.

“Fue un comentario que hizo (Osorio), no fue algo que asegure que voy a estar ahí. El que me haya mencionado me motiva más para seguir haciendo las cosas bien y poder llenarle el ojo. No me vuelo ni me creo todo lo que se dice en la prensa, porque al final uno no sabe hasta que se da la convocatoria”, reconoció.

En septiembre de 2015, Henry tuvo su primer llamado a la Selección Mexicana, pero no corrió con buena fortuna debido a una lesión en un amistoso contra Trinidad y Tobago. Desde ese entonces, el sueño de volver acompaña a Martín, quien reconoció tener la espina clavada. “El sueño ahí está y la espinita clavada también, así como la sed de revancha”, expresó en charla exclusiva con ESTO. “Claro que me gustaría mucho (alcanzar la convocatoria soñada rumbo a la Copa Mundial), ojalá se pueda dar, pero todo eso va a depender de mí y mi trabajo en la cancha”, concluyó. (Alejandro Alfaro / Foto: Martín Montiel)