Henry Martín feliz con su llega al nido de Coapa

Desde que se dio a conocer que sería nuevo jugador de América, el semblante que se ha notado en Henry Martín es de felicidad. Se le ve sonriente en las fotos, muestra entusiasmo y esto para él es algo natural por esta nueva etapa, misma en la que se dijo agradecido con Miguel Herrera por la confianza.

“Obviamente uno está contento y feliz por la oportunidad que se me presenta y que me da Miguel (Herrera). Agradecido y con ganas de que empiece el torneo para salir a la cancha”, manifestó.

Sin embargo, la cosa no será sencilla para el ex jugador de Tijuana, ya que la delantera de las Águilas no es una posición sencilla y así como lo hizo en la frontera, deberá pelear para ganarse un lugar.

“La delantera es una posición que se compite mucho con extranjeros. Estoy acostumbrado a eso, a competir con grandes jugadores. Me encontré acá con futbolistas de mucha experiencia y calidad, aprovecharé eso para aprender y jugar lo mejor posible”, expuso.

En todo caso, Henry reconoció que esta misma competencia interna es benéfica para él y la plantilla azulcrema, por lo que al término de cada semana, los que estén en mejor momento deberán jugar.

“Es competencia interna, una muy alta la que hay en el equipo y eso genera que uno mejore. Es venir y ganarse un lugar ante grandes jugadores. El que ande mejor es el que va a alinear”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre las aspiraciones cremas para este semestre, Martin no dudó en señalar que están para pelear por los dos torneos en los que van a participar, ya que tienen el potencial para hacerlo.

“Estamos para competir en ambos torneos, yo creo que vamos a llegar a las finales. Estamos capacitados para eso y con la ayuda de Miguel y su cuerpo técnico, lo vamos a lograr”, dijo.

Finalmente, el oriundo de Yucatán señaló que la única diferencia entre su ex equipo y los “Millonetas” radica en lo extracancha, ya que dentro del terreno de juego, se dijo convencido de que las condiciones son iguales en todos lados.

“Dentro de la cancha es lo mismo: una pelota y 11 contra 11. Fuera de ella hay más prensa y seguidores, pero nosotros nos enfocamos dentro de la cancha, que es donde debemos de hablar”, finalizó.

América reportó tras la noche buena y Navidad

Luego de un par de días de descanso a razón de la noche buena y Navidad, los jugadores de América reportaron la tarde de ayer en Coapa con miras a cerrar su pretemporada que concluirá con un par de partidos amistosos ante Zacatepec y Toluca.

Poco antes de las 16:00 horas, todo el plantel azulcrema ya estaba en la cancha 1 con ejercicios de estiramiento y posteriormente el tradicional torito, todo esto antes de entrar de lleno a las labores tácticas encabezadas por Miguel Herrera.

Con un interescuadras, se pudo perfilar el que sería el once azulcrema con los elementos que hoy tiene disponibles. Marchesín; Aguilar, Valdez, Aguilera, Vargas; Uribe, da Silva, Ibarra, Lainez; Peralta y Martin. Cabe recordar que por ahora Guido Rodríguez y Edson Álvarez no forman parte del posible once inicial debido a que fueron expulsados en la semifinal de vuelta en contra de Tigres, por lo que no verán acción en la jornada inaugural del torneo Clausura 2018. Con el caer de la noche, los americanistas abandonaron las instalaciones de Coapa, a las cuales deberán de reportar hoy, a temprana hora, para dirigirse a Morelos y medirse ante los Cañeros a las 19:00 horas.