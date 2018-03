Henry Martín quiere ganarle a la máquina, en el clásico joven

De nada sirve que América llegue en mejor momento al Clásico Joven contra Cruz Azul si no lo manifiesta dentro del terreno de juego. Así lo indicó Henry Martín, quien ve con la capacidad a su escuadra para quedarse con los tres puntos, principalmente por el hecho de que el partido será en su casa, el estadio Azteca.

“Tenemos que dar un golpe de autoridad. Creo que existe la suficiente capacidad y el equipo para hacerlo, sólo hay que salir y demostrarlo en la cancha. Hay que llevarnos los tres puntos y más que es en casa”, afirmó.

Acerca de su rival, el delantero azulcrema consideró que los Cementeros son un contendiente que viene de menos a más, esto al tiempo de considerar que será divertido enfrentar a ex compañeros suyos que hoy visten de celeste.

“Cruz Azul es un gran equipo, viene bien. Tengo ex compañeros que jugué con ellos y conozco, que son grandes amigos y será muy divertido enfrentarlos en la cancha”, aseveró.

NO SE DESMOTIVA



Por otra parte, el ser el máximo anotador de su equipo en lo que va del semestre no ha sido motivo suficiente para que Henry se gane la titularidad con los de Coapa; sin embargo, lejos de amargarse lo ha tomado con filosofía y con la idea de aprender de esta situación.

“Al contrario, te motiva. Tal vez no estás haciendo bien las cosas, como Miguel Herrera quiere, y desde la banca tienes que analizar a los compañeros, analizar el tipo de juego que se está dando. Me viene bien el tener la oportunidad de jugar, aún no se define, espero tenerla (titularidad) y dejar todo en la cancha”, comentó a Televisa Deportes.

Ante la baja de Jérémy Ménez, Miguel Herrera apuntaría al “Búfalo” para que sea el compañero de Oribe Peralta en el eje de ataque americanista.