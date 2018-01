Herrera y Layún anotaron goles frente al Moreirense

Con tan pocos días de haber iniciado el año los mexicanos del Porto, Héctor Herrera y Miguel Layún, marcaron sus primeros goles del año con el cuadro de los Dragones.

Las anotaciones ocurrieron durante los primeros minutos del juego de Copa frente al Moreirense.

VIDEO: El gol que acaba de anotar Héctor Herrera en la Copa de Portugal: pic.twitter.com/xREOInGROS — Marco Sánchez (@MarcoGustavo_) 11 de enero de 2018

El primero ocurrió a los 9 minutos de juego, tras la salida del arquero Herrera punteó el esférico y fue a dar al fondo de la red.

Check out this awesome video: Miguel Layún Goal vs Moreirense (0-2) https://t.co/jHkNxhRH5S — FootyBall (@footyball10) 11 de enero de 2018

El segundo tanto cayó a los veinte minutos, tras un rechace del portero, Layún remató y la mandado directo a la portería.