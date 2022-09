Chucky Lozano presentó traumatismo craneoencefálico tras duro golpe en partido

De manera escueta, el Napoli informó que el delantero mexicano Hirving “Chucky” Lozano presentó traumatismo craneoencefálico luego de recibir un golpe en la cabeza durante el partido de este sábado contra la Lazio.

Napoli se impuso 1-2 en condición de visitante en el Olímpico de Roma, pero el triunfo fue costoso con la lesión de “Chucky”, quien tuvo que abandonar el terreno de juego antes de concluir la primera mitad por el choque con Adam Marusic cuando el mexicano buscaba un remate con la testa en el área enemiga.

Ambos jugadores estuvieron unos minutos tendidos en el césped, el montenegrino continuó en el duelo y el canterano del Pachuca fue reemplazado por precaución.

Lozano Bahena dejó el campo al minuto 45+3, para dejar su puesto a Matteo Politano. El ariete tricolor tuvo que salir del campo en camilla para encender las alarmas en el cuadro partenopei y en la Selección mexicana, justo cuando estaba teniendo una buena actuación en el juego.

El momento de la lesión de Chucky Lozano. Parece pegar con el pómulo en la cabeza del defensa. Ojalá no sea serio, aunque no tiene muy buena pinta. (Las imágenes no son terribles) pic.twitter.com/N0JZAA61aH — Martín del Palacio Langer (@martindelp) September 3, 2022

Tras una primera revisión, el Napoli informó en su web que “Lozano, traumatismo craneoencefálico. Hirving Lozano salió al final de la primera mitad en el partido contra la Lazio por una lesión en la cabeza”.

Ahora se deberá analizar si la contusión es leve, moderado o severo para conocer el tiempo que el mexicano estará alejado de los terrenos de juego, por lo que se ve complicado que esté disponible para el encuentro del próximo miércoles en el estadio Diego Armando Maradona frente al Liverpool en el arranque de la fase de grupos de la Champions League.

Hirving Lozano había sido una pieza fundamental en el esquema del técnico Luciano Spalletti en este comienzo de temporada. Tuvo minutos en los cinco partidos que van de la Serie A, cuatro de ellos de titular y en otro ingresó de cambio para totalizar 289 minutos de acción, aunque todavía sin hacerse presente en el marcador.

Así sin el mexicano, Napoli terminó por vencer a la Lazio en esta fecha cinco de la Liga italiana con goles del surcoreano Min-Jae Kim (38’) y del georgiano Khvicha Kvaratskhelia (61’). Los romanos se habían adelantado por conducto de Zaccagni, al minuto cuatro. Con el triunfo los napolitanos se apoderaron del liderato con 11 unidades, mismas que el AC Milan, pero con mejor diferencia de goles.

Nota publicada en ESTO