Historia de México en los mundiales: Brasil 1950

Llegó el segundo Mundial para México, pues faltó a las citas de Italia y Francia 1934 y 1938, respectivamente, por lo que era una nueva oportunidad para mostrarse al mundo.

La cita fue en Brasil en donde al final el anfitrión no se coronó y se gestó la histórica hazaña del “Maracanazo” a manos de Uruguay. Un Mundial histórico para los amazónicos,charrúas y mexicanos, ya que los nuestros vivieron de todo un poco entre humillaciones dentro de lo deportivo y líos extracancha entre enfermedades e indisciplina.





El equipo mexicano de aquella época no dio buenos resultados. El único que dio la cara por nuestros colores fue el histórico Horacio Casarín que anotó en una ocasión.

El fracaso fue total pues no hubo un buen futbol y tampoco condición física. A inicios de torneo se ventiló la información de 16 jugadores con anemia yal llegar a Brasil no pudieron trabajar ya que no había cancha para entrenar.

No obstante les tocaba nuevamente abrir un Mundialfrente al anfitrión y en el que fue la inauguración del Maracaná. El resultado final fue una goleada de 4-0 a manos de los brasileños Ademir – en dos ocasiones, Jair y Baltasar. El poco entrenamiento les pasó factura.

Tras la goleada se esperaba un mejor duelo contra Yugoslavia, pero otra goliza desboronó todo tipo de esperanza de avanzar a la siguiente ronda. Ahora el marcador era de 4 por 1 y lo peor llegó en el seno Tricolor.

México era blanco de críticas debido al papelón. En el grupo existía mucha indisciplina, el cuerpo médico atendía crudas y no lesiones, la FMF tomó cartas en el asunto y suspendió a Gregorio Gómez por seis meses tras el Mundial.

El último duelo fue contra Suiza, para el partido ambos uniformes eran similares, por lo que México accedió a cambiar de armadura y buscó urgentemente otro, éste sería el del cuadro de la región, Gremio de Porto Allegre. El Tricolor nuevamente hizo historia al no usar la vestimenta nacional y al final de las acciones el marcador quedó en 2-1.

Así la Selección se despedía del certamen entre un pobre funcionamiento futbolístico, golizas y escándalos más allá de lo deportivo.