Hospitalizan nuevamente a Pelé, ahora en Brasil

El exfutbolista Edson Arantes do Nascimento "Pelé" fue ingresado este martes en el hospital israelita Albert Einstein de Sao Paulo cuando llegó a Brasil, después de pasar cinco noches hospitalizado en París debido a una infección urinaria.

El rey del fútbol aterrizó a primera hora de la mañana en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en la región metropolitana de Sao Paulo, bajó en silla de ruedas cercado por escoltas y fue trasladado al centro médico.

De acuerdo con el boletín hospitalario divulgado por la institución, Pelé pasó por pruebas de admisión, su estado de salud es "bueno" y la infección urinaria ha sido contenida.

El exjugador y leyenda del fútbol, de 78 años, fue hospitalizado el miércoles de la semana pasada después de que participara en un evento con el goleador del París Saint-Germain Kylian Mbappé en la capital francesa.

Sufrió "severa infección"

La oficina de prensa de Pelé explicó en una nota que sufrió una "severa infección de orina que requirió asistencia médica y una cirugía de emergencia", ahora ya controlada y de la que ha conseguido recuperarse satisfactoriamente.

What did I do for my 50th birthday? Played football, of course! Here's my team but can you tell me who else was in it? // O que eu fiz no meu aniversário de 50 anos? Joguei futebol, é claro! Aqui está o meu time. Você consegue me dizer quem mais estava comigo? pic.twitter.com/clX3FQqlJ8 — Pelé (@Pele) 10 de marzo de 2019

Al desembarcar en su tierra natal, Pelé se vio rodeado por muchos aficionados, demostró el mismo buen humor de siempre e intercambió algunas palabras con sus seguidores, a quienes dio las gracias por las "llamadas al hospital en búsqueda de noticias" y las "oraciones" por su salud.

Una vez más, gracias a Dios, ha salido todo bien. Estoy aquí y viva nuestro Brasil.

La salud de la eterna estrella del Santos paulista ha sido motivo de preocupación en su entorno en los últimos años.

Además de dos infecciones urinarias, en 2014 y 2019, Pelé ha sido sometido a cirugías en la columna, en 2015, y en la cadera en dos ocasiones, en 2012 y 2016, por lo que su movilidad se vio considerablemente reducida.