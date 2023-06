Hugo Sánchez levantó la mano para ser el reemplazo de Ancelotti como Técnico del Real Madrid

Hugo Sánchez volvió a levantar la mano para dirigir al Real Madrid tras los rumores que colocan a Carlo Ancelotti como nuevo técnico de la Selección Brasileña.

“Mis hijas ya están en la universidad y mi mujer me dio el visto bueno al cumplir como padre. Lo que más me gustaba era jugar y después dirigir; y si no, ser analista, que es en lo que estoy. Quiero ser director técnico para estar en mi ambiente y con el Real Madrid estoy en la mejor disposición de ayudar”, manifestó en la gala ‘Legends’ de Madrid.

Te Recomendamos: Messi anota el gol más rápido de su carrera en triunfo de Argentina a Australia

El ‘pentapichichi’ cuenta con una amplia experiencia en los banquillos. Dirigió al Necaxa, Pachuca, Almería de España, la Selección Mexicana y los Pumas, con este último logró el bicampeonato.

Este lunes estuve en la inauguración de "Legends", museo creado por Marcelo Ordaz en Madrid; doné una réplica del Balón de Oro por ser el mejor jugador del Siglo XX de la CONCACAF, y una réplica de la Bota de Oro por ser el máximo goleador del futbol europeo. pic.twitter.com/V54I5WSLaP — Hugo Sánchez (@hugosanchez_9) June 20, 2023

El mexicano es toda una leyenda del cuadro merengue. Disputó 282 partidos y marcó un total de 208 goles. Entre su palmarés se encuentran 5 Ligas, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de España y 1 Copa de la UEFA.

Hugo Sánchez quiere a Harry Kane como nuevo delantero del Real Madrid

Tras la salida de Benzema al Al Ittihad de Arabia Saudita, mucho se habló sobre quién debe ser el 9 del Real Madrid y Sánchez señaló a Harry Kane como la mejor opción.

Great way to finish before a good break. Congrats @BukayoSaka87 on the hat-trick and @Kalvinphillips on a first @england goal 🙌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/e6siNuYVFi — Harry Kane (@HKane) June 19, 2023

“Desde hace tiempo que digo que Harry Kane sería un buen delantero para el Real Madrid. Ahora se habla de que puede ir al Madrid, ese rumor está cerca, es una probabilidad. Aparte de Harry Kane está Haaland, un nueve idóneo para el Madrid o Mbappé, la pareja ideal que sugiero”, dijo el ‘pentapichichi’ durante una rueda de prensa

Futbol ¡Regresó la Furia Roja! España es campeón de la UEFA Nations League

‘Hugol’ también pone en la mira a Erling Haaland y Kylian Mbappe, quienes actualmente son de los mejores jugadores del mundo y espera verlos vestidos de blanco en un futuro.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Están de moda Kylian Mbappé y Erling Haaland, pero es una transición complicada, difícil y lenta. Ahora hay que buscar una solución inmediata por la responsabilidad de anotar goles” manifestó

Publicado en ESTO