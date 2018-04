Hugo Sánchez recibió premio "Marca Leyenda" por su trayectoria

Debido a su andar por el futbol mundial, sobre todo con el Real Madrid de España, Hugo Sánchez recibió el reconocimiento Marca Leyenda, que entrega la empresa periodística española. De esta manera, se convirtió en el primer mexicano en conseguirlo.



Con la presencia de su madre, su esposa e hijos, además de Juan Ignacio Gallardo, director de Marca de España, y José Aboumrad, director general de Claro Sports México, el histórico futbolista mexicano fue homenajeado en el Salón Deporte por toda su carrera deportiva en la que consiguió varias distinciones.

“Estoy honrado y agradecido por este galardón, orgulloso de que ha merecido la pena todo el esfuerzo de una vida deportiva. Me gustaría compartirlo con muchísima gente, especialmente con mi familia, mujer, padres y hermanos. Tengo una familia de leyenda. Soy el primer mexicano que tiene este reconocimiento; si se pasa lectura de los que han recibido este premio, se darán cuenta de la magnitud del nombre y deportistas que estamos en esta lista”. dijo.

El premio ha tenido repercusión mundial, pues ha sido entregado a grandes personalidades como Johan Cruyff, Pelé, Maradona, Messi.

Con una gran experiencia, el ex delantero recomendó a los jóvenes luchar por sus sueños: “Desde niño tuve muchos sueños y entre ellos ser el mejor centro delantero del mundo. Con mis amigos y hermanos en la calle me di cuenta que los genes que me dieron mis padres, que eran deportistas, me ayudaron al darme cualidades y virtudes para destacar en el futbol. Me di cuenta de eso y me puse metas. Quise ser el mejor de la colonia, luego de la ciudad, del país, del continente y del mundo. Fueron metas que fui alcanzando”, recordó.

Hugo entregó al museo una foto de su famoso gol de chilena al Logroñés, con el que pasó a la historia.









ANTES DE MORIR, QUIERE VER A MÉXICO… CAMPEÓN DEL MUNDO





Si hay un deseo que quiere cumplir Hugo Sánchez antes de morir, es ver a México campeón del mundo.

“Como mexicano me encantaría que (el Tricolor) llegara lo más lejos posible (en Rusia 2018), quiero que México gane una Copa del Mundo antes de morirme, ojalá que nos demos prisa porque cada vez hay menos tiempo”, dijo el “Pentapichichi” durante la conferencia de prensa donde se le otorgó un reconocimiento.

Recordó su etapa en la que dirigió al conjunto mexicano y cómo fue criticado por pensar que este objetivo es factible.

“Ojalá que los dueños y los directivos del futbol mexicano piensen claramente que sí se puede. En su momento cuando fui seleccionador se los dije de frente a todos y me miraron como diciéndome: ‘¡éste está loco!’. Sigo pensando lo mismo, podemos ser campeones del mundo, siempre y cuando ellos se lo crean y que nos ayuden a que se vaya creando una sinergia de optimismo y buena mentalidad como para pensar en un tiempo no muy lejano que México puede ser Campeón del Mundo”, aseguró.

Hugo afirmó que el futbolista mexicano, dueños y directivos tienen que cambiar su mentalidad y creer que sí pueden ser campeones.





“¿Por qué no pensar en que podemos ganar el campeonato del mundo? Nuestros dirigentes y futbolistas deben marcarse esa línea, se puede conseguir, se puede lograr y la máxima referencia es España. Nosotros tenemos hambre, tenemos ganas de salir campeones, me encantaría que la Selección haga historia en este Mundial y llegar a un lugar que no se ha conseguido en un campeonato del mundo fuera de México y por qué no pensar en ser campeones”, explicó. (Violeta Alva / Foto: Martín Montiel)