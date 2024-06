Iga Swiatek conquistó su cuarto título en Roland Garros

La historia se repite una y otra vez en París. Si durante años Rafael Nadal se hizo invencible en la arcilla de Roland Garros, ahora es el turno de Iga Swiatek en la rama femenil que conquistó su cuarto título en la capital francesa.

Ya han pasado mil 96 días desde la última derrota de la polaca en el polvo de ladrillo parisino, y en la final de la presente edición se paseó para superar con suma facilidad (6-2 y 6-1) a la italiana Jasmine Paolini.

Producto de los nervios, o quizás del dominio de Swiatek ante prácticamente todas las rivales, pero la final femenil fue deslucida, con una amplia dominadora que apenas le permitió tres puntos a su oponente.

Iga acabó con un ‘ace’, el 69% de efectividad con el primer servicio y le quebró el saque a la italiana en cinco de las nueve oportunidades que generó.

“Sabía a qué iba y sabía que tenía el juego para ganarlo. Aunque estuve muy cerca de quedar fuera contra Naomi (Osaka) en la segunda ronda, sobreviví ese partido y luego jugué con gran confianza. Estoy muy orgullosa de mí mismo, de que no paré y la presión no me apretó”, comentó la vencedora al término del partido.

Quinto Grand Slam de Iga Swiatek

De esta forma la número uno del mundo conquistó su cuarto título en Roland Garros, el quinto de Grand Slam, además de sumar 21 victorias consecutivas en la arcilla de París.

“Ya logré mucho más de lo que esperaba y de lo que me propuse. Estoy haciendo todo paso a paso y disfrutando de cada partido y de cada título. Mi objetivo es ser una mejor jugadora. Y siento que soy mejor que el año pasado. Estoy orgullosa de eso”, apuntó Iga en medio de la Philippe-Chatrier.

Swiatek se convirtió, de paso, en la primera mujer en ganar tres veces el mismo Grand Slam desde que lo consiguiera Serena Williams con el US Open entre 2012 y 2014.

París tiene una reina y de a poco se instala entre las mejores de la historia. En el torneo de Roland Garros, la máxima ganadora es la estadounidense Chris Evert con siete campeonatos, Iga de momento es la sexta con ya la mitad del camino recorrido.

Por su parte, Paolini disputó el partido más importante de su carrera y aunque no obtuvo el resultado que esperaba, la realidad es firmó un par de semanas impresionantes que la meterán al top-10 de la WTA. En su caso todavía le falta disputar la final de dobles femenil de Roland Garros programada para la jornada dominical.

“Han sido los mejores días de mi vida creo. Sigo adelante porque mañana tengo la final de dobles. Estoy orgulloso de mí y de mi equipo por estar aquí. Hoy fue duro. Pero de todos modos estoy muy orgulloso de mí mismo”, apuntó la italiana.

