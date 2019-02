Igor Lichnovsky niega fractura en el vestidor de la maquina

La idea de realizar el video para defender a Pedro Caixinha, en la que se descarta que el vestidor está roto, surgió exclusivamente de los futbolistas. Igor Lichnovsky aseguró en conferencia celebrada en las instalaciones de La Noria, que en el conjunto cementero tanto jugadores, como cuerpo técnico y directiva están más unidos que nunca y no dejarán que nadie meta dudas al respecto.

“El tema nació netamente de parte nuestra, de los jugadores”, acentuó el futbolista cruzazulino. “Yo les digo, pónganse en el lugar del jugador, que salen palabras de una persona atacando al jugador. Si de ti dicen algo que es mentira, y más en un mundo que es mediático y en el que lo que uno dice tiene mucha repercusión, obviamente uno dice ‘a ver, ¿qué está pasando?’, porque no sólo me metió a mí, sino también al de a lado. Obviamente como respuesta hace que todos queramos defendernos y fue lo que pasó”, precisó indignado. “Te lo digo sinceramente, el camerino que dicen que está partido, no existe y salimos a decir eso”, añadió el zaguero de La Máquina.

El chileno explicó que el video publicado en redes sociales fue un recurso que usaron para defenderse y dar su versión. “Lo pensamos los jugadores: ‘no voy a dejar que piensen eso de mí’, simplemente que no se digan cosas que en verdad de nosotros no han salido. No es cierto, lo aclaramos, se dio el mensaje y ahora queremos enfocarnos y trabajar en lo que sabemos”, agregó.

Fue tajante al afirmar que el vestidor no está roto y la unión de grupo es más fuerte la que tenían el torneo pasado y pidió que de una vez por todas se deje ese tema.