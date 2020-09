Hay que pelear por tus sueños: Iker Casillas a jóvenes mexicanos 

Iker Casillas, guardameta histórico del Real Madrid y la Selección española, compartió su experiencia en el futbol para incentivar el esfuerzo y trabajo de los 10 mil becarios que le escucharon durante el evento México Siglo XXI, organizado por la Fundación Telmex Telcel.

Desde su casa en España, el guardameta, que portó 25 años la camiseta de los merengues, recordó que en el camino para consagrarse como portero del primer equipo dejó atrás a miles de niños que con él se inscribieron a las filas del Real Madrid.

“Por el camino se queda muchísima gente, muchísimos niños con sus padres, que tienen muchísimas ilusiones, mucho sacrificio y no todo el mundo puede llegar a ellos. Yo tuve aquella fortuna, tuve ese pedir de suerte que tienen el resto y al final pude conseguir el ir poco a poco subiendo las categorías inferiores”, relató a los 10 mil becarios de la fundación de Carlos Slim.

Entre las dificultades que atravesó Iker y su familia, mencionó el abandono de su padre a la carrera de Derecho y el esfuerzo de su madre por mantenerlo con los pies en el suelo, mientras limpiaba casas para obtener ingresos extras.

Ver esta publicación en Instagram #tbt del año 1991 en Rascafria (Madrid) con mi hermano. La marca y el diseño del chandal es tan antigua que sólo los mayores y forofos al @realmadrid la recordarán. #felizjueves😘 Una publicación compartida por Iker Casillas (@ikercasillas) el 3 de Sep de 2020 a las 1:15 PDT

En una charla con los conductores deportivos Nicolás Romay y Alberto Lati, Iker Casillas dio algunas palabras de aliento a quienes seguían la décimo octava entrega de este evento que por primera vez se realizó de manera virtual:

"Cuando tienes una crisis, lo que tienes que hacer es sacar algo positivo de lo malo, lo que tienes que hacer es reinventarte y analizar qué es lo que pasa. A mí me vino muy bien porque tenía 20 años, venía de ganar una Champions y dos Ligas, hace tan bien que hagas un parón en tu vida profesional y replantees un poco tu situación. A lo mejor no todo va a ser siempre tan sencillo, tan fácil", comentó.

El guardameta que levantó 19 títulos con el Real Madrid, una Copa del Mundo y dos Eurocopas con la Selección de España, explicó que el destino tiene cierto caprichos, pero que lo importante es trabajar duro por lo que crees tuyo, rodearse de familiares y amigos que ayuden más allá de soltar halagos que quieres escuchar y descubrirse a sí mismo.

Ver esta publicación en Instagram Os dejo un adelanto del documental que estoy grabando con mis amigos de @movistarplus #CasillasenMovistar Una publicación compartida por Iker Casillas (@ikercasillas) el 9 de Jul de 2020 a las 5:12 PDT

“Lo que hay que hacer es pelear por tus sueños, por tus retos. También es una manera de romper esas barreras, y yo creo que lo más importante para mí en ese momento, fue trabajar en silencio, trabajar para mí, trabajar para el resto de compañeros”, detalló Casillas, quien se retiró el pasado 4 de agosto del futbol profesional.

Entre sus anécdotas, Iker mencionó que su nombre de origen vasco le generaba conflictos y vergüenza entre sus compañeros al no ser un nombre popular o común en Madrid.

Si te perdiste la gran conversación de @IkerCasillas en #MSXXI, acá te dejamos un resumen. pic.twitter.com/QZI0eCbCNw — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) September 25, 2020

Tras algunos años, quien fuera nombrado príncipe de Asturias por su desempeño en el terreno de juego, siente orgullo porque su trayectoria incentive a que su nombre fuera de los más registrados en España durante 2005-06, incluso que su nombre se pusiera de moda tras ganar el Mundial de 2010.

“Me enorgullece, creo que es bonito, pero de verdad que yo vivía con mucho miedo. Cuando iba el primer día de clase, porque en cuanto decían mi nombre en la lista, todo el mundo me miraba como un bicho raro y a veces tenía que decir a unos amigos, que me veían por la calle, que en vez de llamarme Iker me llamaba Enrique”, recordó.