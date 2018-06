Imaginemos cosas chingonas: la frase de Chicharito que hizo llorar a México

Si eras de los que no apostaba ni un chicharo por la Selección Mexicana cuando se iba a enfrentar contra Alemania en la Copa del Mundo Rusia, la historia que hay detrás del “Imaginemos cosas chingonas” del futbolista Javier Hernández Balcázar te va a interesar.

Todo comienza en una entrevista que el periodista deportivo, David Faitelson, le realizó a Javier Hernández, mejor conocido como Chicharito, antes de su debut en el Mundial contra Alemania.

En esta Faitelson le dijo a Chicharito que México no tiene el nivel para ser campeón del mundo, a lo cual el futbolista respondió que los aficionados deben confiar en las capacidades el equipo.

“¿Por qué no podemos ser Grecias en la Eurocopa? ¿Por qué no podemos ser Leicester de la Premier League? Danos el beneficio, tu opinión no va a cambiar, lo sé”, Chicharito le indicó a Faitelson.

Asimismo el futbolista le dijo a Faitelson que le guste o no, critiques o no, México iba a ir a la Copa del Mundo, “vamos a sacar el mayor provecho posible a pesar de todos y vamos a tratar de ganar (...) ¡Imaginemos cosas chingonas, carajo! por qué no podemos ganar”, sostuvo Chicharito.

Y tal parece ser que “imaginar cosas chingonas” sí funciona pues México derrotó a Alemania (1-0) en su debut en el mundial, y además también ganó su duelo contra Corea del Sur (2-1).

Frase de Chicharito se convierte en meme

Tras las declaraciones de Chicharito, la frase “Imaginemos cosas chingonas” comenzó a tomar fama y a viralizarse, tanto que usuarios de redes sociales hicieron varios memes con ella.