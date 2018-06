Inauguración del Mundial Rusia 2018: cómo, a qué hora y dónde verla desde México

Este jueves arranca el tan esperado Mundial Rusia 2018 y acá te contamos todo lo que debes saber sobre la inauguración y primer partido para los horarios de México.

¿A qué hora es la inauguración?

Todo iniciará a las 09:00 hora del centro de México, 08:00 en Baja California Sur y 07:00 en Baja California.

El partido inaugural se verá precedido de un concierto de no más de treinta minutos, en el que estará la estrella del pop británico Robbie Williams, junto a la soprano rusa Aida Garifullina, presentada como "una de las jóvenes voces más aclamadas de Rusia".

La FIFA no ha realizado ningún anuncio sobre la presencia de Will Smith, autor junto al puertorriqueño Nicky Jam y la cantante albanesa Era Istrefi del himno oficial del Mundial, "Live it up".

La apertura oficiosa tiene lugar este miércoles en forma de un concierto en la emblemática Plaza Roja, con grandes voces de la música clásica y la ópera.

El primer partido

La justa mundialista arrancará a las 10:00 horas con un partido entre el anfitrión Rusia y Arabia Saudí en el Grupo A, en el mismo escenario donde se disputará la final el 15 de julio.

No se puede decir que sea un duelo por todo lo alto, ya que Rusia y Arabia Saudí son las dos selecciones mundialistas con peor clasificación en el ranking FIFA, 70ª y 67ª respectivamente.

(Y encuentra en este enlace todo lo que debes saber para ser un experto en Rusia 2018)

¿En qué canales?

Podrás seguirlo a través de prácticamente todos los canales deportivos tanto de TV abierta como de paga.

Televisa Deportes en el 5, Azteca Deportes en el 7. En cable TDN, con canal diferente dependiendo de la compañía que tengas.

En internet

Podrás seguir aquí el minuto a minuto del partido a través de la cobertura del ESTO, el periódico de los deportistas.

Además El Sol de México habilitará la narración en vivo en este link.

También podrás seguirlo con esta guía de apps.

Y podrás seguir el minuto a minuto de todos los juegos a través de la app oficial de FIFA:

PARA ANDROID | PARA IOS

¿Y después de la inauguración...?

Acá te compartimos el calendario de todos los partidos para que lo puedas descargar.

Aquí encuentras la quiniela interactiva.