Incertidumbre en Coapa, jugadores importantes con trabajo especial

El Clásico Joven se palpita en Coapa y el trabajo es de lleno con la mira en el compromiso de este fin de semana. Sin embargo, en el Nido hay algo de incertidumbre debido a que jugadores importantes de la plantilla trabajaron de forma diferenciada con respecto al resto del grupo.



Oribe Peralta, Renato Ibarra, Emanuel Aguilera y Cecilio Domínguez fueron los elementos que estuvieron en una de las esquinas de la cancha 1 con trabajo especial. Algunos piques en corto con balón, entre otras actividades, fueron las desarrolladas por estos futbolistas. Posterior a ello, los cuatro pasaron al gimnasio para entrenarse ahí.

En el papel, Peralta, Ibarra y Domínguez son de los que se espera su evolución para ver si pueden integrarlos o no con sus demás compañeros. Por su parte, Emanuel Aguilera no tiene mayores complicaciones y su participación en el duelo contra Cruz Azul no se encuentra comprometida. Cabe mencionar que Cecilio es el que va un poco más atrasado para ser convocado y, al menos por ahora, apunta para ser ausencia ante La Máquina en el tan esperado clàsico joven donde la situación se ve muy pareja por la posición de ambos equipos.

INTENSOS

Fuera de los lesionados, la plantilla crema tuvo una intensa sesión matutina en la que priorizó el trabajo con la pelota. Durante un lapso considerable, el grupo trabajó la movilidad en espacios reducidos, toques rápidos y cortos. Posterior a ello realizó un interescuadras para ayudar a Miguel Herrera a perfilar su once.

Será hoy cuando las Águilas valoren si pueden integrar o no al entreno a los lesionados anteriormente, ya que en caso de no participar en el interescuadras, difícilmente serán llamados al partido en el Coloso de Santa Úrsula.