Iron Maiden y el West Ham cumplen sueño de rockeros con uniforme

Como resultado de una colaboración entre el club de fútbol inglés West Ham United y la banda de heavy metal Iron Maiden ha salido a la luz una nueva colección de la que resalta el uniforme del conjunto con el nombre de la banda estampado en el pecho.

Incentivados por la afición del bajista Steve Harris hacía el equipo de la Premier League, el kit de jugador local pertenece a una colección titulada "Die With You Boots On!".

Foto: Cortesía | RollingStone

"Creo que es brillante. Me encanta esa versión y el color del escudo, y esa apariencia de kit clásico. tiene una forma moderna pero con un diseño retro, eso me gusta", mencionó Steve Harris.

Steve ha sido fan de los Hammers desde 1965 y relata que su primer visita al estadio para ver un partido de los Hammers fue cuando tenía nueve años y el equipo se enfrentó al Newcastle.

"Nos subimos a un autobús, fuimos al partido, y ganaron 4 a 3 y con eso bastó. ¡Quedé enganchado!".

El amor de Steve por el conjunto es tan grande que ha contagiado a sus seguidores para se vuelven fans de los Hammers, llevando como tributo camisetas o accesorios de los mismos a los conciertos de Maiden.

Foto: John McMurtrie | Planet Rock

La defensa del club estuvo presente durante el evento donde se dio a conocer el uniforme, expresando su gran entusiasmo por el diseño y lo que representará.

"Iron Maiden es un gran icono en Sudamérica y es fantástico para los aficionados del West Ham y de la banda poder mostrar su apoyo a ambos."

La colaboración está disponible en el sitio oficial de la banda, así como en la tienda en línea del club.