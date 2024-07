Jaime Lozano se va de la Selección Mexicana: Los motivos por los que renunciaría

El primer no de Jaime Lozano llegó para la Federación Mexicana de Futbol. El Jimmy sabe que hay distintos planes que, por el momento, lo incluyen, pero no al resto de su cuerpo técnico, es por eso que prefirió hacerse a un lado y no continuar ni como entrenador ni como mano derecha del que apunta a ser el nuevo DT nacional, Javier Aguirre.

Jaime le comunicó a la FMF sus planes a futuro, luego de la eliminación en la Copa América 2024. La intención de Lozano era mantener la base de los futbolistas que estuvieron Estados Unidos, aunque con la capacidad de, si en algún momento se requería, volver a llamar a los consagrados como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez o Hirving Lozano.

Fue en ese momento en el que se le informó respecto a la situación del proyecto. Sin querer cortarlo de tajo, la Femexfut le pidió a Jimmy reforzar el cuerpo técnico del posible nuevo técnico. Sobre todo para que fuera él el que encabezara el proyecto de la Copa del Mundo del 2030. Lozano prometió analizar el tema, buscar una solución y dar su respuesta en cuanto la tuviera.

Una de las peticiones de Jaime para quedarse junto al Vasco Aguirre, fue mantener a su cuerpo técnico, integrado por Antonio Clavero, Rodrigo Iñigo y Ryota Nishimura; además de Alejandro Arredondo entrenador de porteros, Aníbal González preparador físico, Héctor Enciso como médico y el fisioterapeuta Carlos Araujo, pero la respuesta habría sido negativa desde las oficinas de la Federación. La prioridad del todavía titular del banquillo del equipo de todos es la lealtad con todos los que lo han acompañado en la actual administración.

Después de la negativa, Jaime dijo que no a los altos mandos, pese a que Aguirre lo quería como mano derecha por la relación que lleva con los jugadores y la forma en la que se han desarrollado bajo su gestión.

¿Cómo le fue a Jaime Lozano con el Tricolor?

Jaime Lozano ha dirigido 21 encuentros a lo largo de su mandato, con 10 victorias, cuatro empates y siete derrotas con poco más del 53% de efectividad. Curiosamente el segundo mejor de su carrera, sólo por detrás de la Selección Olímpica, donde tuvo un porcentaje del 75%.

Lozano ilusionó al ganar la Copa Oro 2023 al mando del equipo nacional y se supondría que la Copa América sería la confirmación de su proyecto rumbo al Mundial del 2026, pero los resultados no lo acompañaron y terminó eliminado en la primera ronda.

¿Cuántas veces Javier Aguirre dirigió a la Selección Mexicana?

Javier Aguirre encarará su tercera etapa como dueño del banquillo mexicano. La primera fue entre 2001 y 2002, en la que logró llevar a México a la Copa del Mundo de ese año. El Vasco no continuó después de la eliminación ante Estados Unidos.

Fue en 2009 cuando Aguirre volvió para encarar el Mundial de Sudáfrica 2010. Aguirre, se quedó en octavos de final de nueva cuenta, ahora su verdugo fue la Selección de Argentina, para poco después volver a irse.

