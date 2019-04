Jair Pereira comparte su experiencia que vive en el tema extra cancha

Zapopan.- El defensor central de Chivas, Jair Pereira, compartió su experiencia que vive en el tema extra cancha, pues por el mal momento que vive el Guadalajara en Liga, sabe que no se deben exponer y ya le ha tocado algunos momentos desagradables con insultos incluidos, situación que no es cómoda de ninguna manera.

“Siempre eso va en la vida privada de cada uno. Hay que tomar en cuenta los momentos que ha pasado. Cuando vas bien no pasa nada, cuando vas mal todo causa revolución. Uno quizá quisiera salir con la familia y a veces tratas de no hacerlo para evitar malos comentarios. Me ha tocado que gente me ofenda y no es grato. Entiendo que así es mi profesión y no es tanto esconderse, es tomar cautela porque puede haber gente que te ofenda o juzgue. Hay que ser cauteloso de los lugares a donde uno puede ir, porque así es el futbol, cuando pasas un mal momento es cuando más se puede juzgar. Cada quién es responsable de sus actos. En estos momentos Chivas pasa una situación crítica y te pone en un foco rojo”, relató Pereira.

Con referencia a los jugadores que ya fueron sancionados por faltas al reglamento interno, Pereira mencionó que esto es parejo para todos y cada uno se debe hacer responsable de sus acciones. “Ha habido un reglamento interno que se tiene que aplicar y se aplica personalmente, es algo que tenemos desde hace un torneo. Uno no puede decir sí o no, si te equivocas llega una sanción. En su momento, quien haya cometido indisciplina va a ser castigado”.

“Uno trata de hacer las cosas y poner el ejemplo dentro de la cancha. Es muy difícil ser niñero. Uno tiene familia y tiene que preocuparse por sus cosas. Me queda tristeza el no haber podido cumplir el objetivo de clasificar a la Lguilla, cuesta trabajo aceptarlo y la vida continúa", comentó.

Jorge Vergara es un tema privado

Mucho se ha venido especulando sobre el estado de salud del propietario de Chivas, Jorge Vergara, hay quienes dicen que se encuentra crítico, mientras que otros hablan de un retiro del equipo.

Jair Pereira no quiso abundar en el tema, y pidió respeto, aunque dejó en claro que Jorge les tiene el teléfono abierto las 24 horas y para ellos él sigue siendo el jefe.

“Uno tiene respeto en lo que es nuestro patrón, lo que es Jorge. No puedo hablar del tema porque hay cosas que no conozco. No quiero opinar porque es respetable el tiempo que pidió, lo comentó Amaury. Sería imprudente opinar de algo que no sé. Yo respeto a Jorge, lo seguimos viendo como nuestro patrón, alguien que nos ha tendido la mano, aun estando ausente. Sería imprudente hablar de algo que no sé y él pidió tiempo para arreglar sus cosas y ya está”, dijo Pereira.

“A nosotros no debería preocuparnos esa cuestión, ellos tienen su vida y no me puedo meter. Amaury ha estado al pendiente de nosotros, hemos platicado con Jorge y tenemos su teléfono abierto las 24 horas. Muchos mensajes transmitidos por su hijo. Uno tiene que respetar la vida de cada persona. Nos hemos respaldado con Amaury, él ha tratado de hacer un gran trabajo, ha tenido un cambio radical, está al pendiente y viene y se pasea como lo hacía Jorge. Nosotros estamos tranquilos y no tiene por qué preocuparnos. Si los resultados no han sido los correctos es por nosotros, por no estar a la altura".