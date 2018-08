Javier Aguirre asumió el cargo en la selección de Egipto

Javier Aguirre asumió el cargo en Egipto, un país que ha comenzado a conocer tanto en su cultura como en el futbol, pero algo dejó claro, y es que, el buen trabajo de Héctor Cúper durante el proceso pasado dejó las bases para que el “Vasco” pueda hacer un trabajo importante.



“Al final de cuentas hemos trabajado en selección, sabemos de que se trata y es un bonito reto, me decanté por Egipto y aquí estamos, es un equipo con muchos jugadores con un nivel alto en Europa, y la liga egipcia evidentemente tiene sus carencias, pero hay gente interesante”, dijo en entrevista con ESPN. “Héctor Cúper ya puso las bases, ya hay más trabajo, y eso ayuda, hay una base de la cual me puedo aprovechar”.

Sobre los pocos técnicos mexicanos que han sido exportados a otros lugares del mundo, Aguirre explicó que a veces no se quieren correr riesgos o desarraigarte a tu origen.

“No hay riesgo, siempre se corre riesgo, dejas una casa, una familia, amigos, no es fácil la verdad, pagas un costo alto por vivir fuera, entonces es cierto que de repente te pagan mejor en México o te tratan mejor, o tienes a tus cuates siempre cerca, y corres un riesgo, hay un desarraigo natural en ello, pero al final de cuentas cada uno toma sus propias decisiones”, expresó.

Explicó que no le parece una falta de respeto no ser considerado por la Selección Mexicana, incluso aceptó que lo pueden ver con el perfil de alguien que cambia las cosas rápidamente y no para todo un proceso.

“Yo creo que nos ven a los técnicos con algún perfil que sirve para algo, quizá a mi me ven como una persona que es capaz de darle vuelta a una circunstancia de manera rápida y no confían en que a largo plazo pueda hacer un trabajo bueno, y yo solo recuerdo que estuve tres años en el Pachuca, cuatro en Osasuna y tres en Atlético, es decir, sé trabajar a un mediano plazo”.

Al ser cuestionado sobre quiénes serían sus candidatos ideales para dirigir al Tricolor, el estratega se inclinó por Miguel Herrera y Matías Almeyda. Del primero señaló que ya tiene calidad probada en el Mundial dirigido en Brasil y del segundo “las cosas que hizo con Chivas fueron extraordinarias”. Y sobre el interinato de dos partidos de “Tuca” Ferretti, dijo que “la experiencia y calidad del ‘Tuca’ está más que probada”.

SALAH ENCABEZA LISTA

Javier Aguirre presentó su primera convocatoria para el duelo clasificatoria a la Copa Africana de Naciones. Entre la lista destaca la aparición de Mohamed Salah, atacante del Liverpool, quien inició la Liga Premier de Inglaterra con un gol y una asistencia en sus primeros dos encuentros. El duelo que disputarán frente a Níger se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre durante la fecha FIFA y el 10 de octubre jugarían su segundo cotejo clasificatorio frente a l conjunto del Swaziland.

Después de que la Copa del Mundo Rusia 2018 concluyera, Egipto trajo a Javier Aguirre, quien llegó en lugar de Héctor Cúper.