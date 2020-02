Javier Tebas asegura que futbolistas mexicanos son muy caros para España

Miguel Ángel Gil no tiene candados, el dueño del Atlético de Madrid “no es un español que viene a enseñar cómo se hace”, pero le pega duro al futbol mexicano.

El directivo habla esencialmente de “erradicar la multipropiedad”.

Ese tema “me preocupa mucho, lo expuse en la reunión de dueños, porque de alguna manera a la par del mundo del futbol crece el mundo de la apuesta y es muy complicado que un apostante pueda tener confianza en destinar parte de su dinero cuando los dos clubes son del mismo propietario”, afirma.

Gil sigue “el apostante no tiene claro qué le puede interesar a ese propietario, creo que es esencial acabar con la multipropiedad”, insiste.

Miguel no cree que “ningún jugador o entrenador se dejen ganar, pero el subconsciente piensa otra cosa, es importante desaparecer eso”, recalca.

Miguel Ángel cree que liga mexicana “tiene un gran potencial para crecer, se lo he dicho a Enrique Bonilla y a otros dueños de equipos, me daría rabia que no intentarlo”, comenta Gil.

El colchonero pone el ejemplo de la competencia española: “Nuestra liga creció una barbaridad, teniendo un buen producto y contenido se puede hacer. Es lo que pretendo trasladar a México”, revela.

Destruir la multipropiedad es sólo una sugerencia de cuatro que él expone. Las otras son: “El control económico, la venta centralizada de los derechos de televisión y controlar la violencia”, dice.

Los mexicanos son caros

Talento lo tienen, intención de llevarlos a España también, sin embargo, Javier Tebas expone un gran inconveniente para que más jugadores emigren al Viejo Continente, el precio: “Un factor muy importante es que los futbolistas mexicanos son muy caros, es verdad, la liga mexicana es potente económicamente, los grandes clubes firman a los cracks, pero el resto no, la retribución en México es muy buena”, cuenta el presidente de LaLiga.

Ese es el impedimento esencial: “México tienen la capacidad de mantener a sus figuras, es diferente a lo que sucede en otras ligas o países”, asegura.

Si el precio no fuera elevado, Tebas ve “a jugadores mexicanos capaces de estar en equipos como el Valladolid, el Villarreal, la Real Sociedad, que estuvo Carlos Vela, pero en México la paga es muy buena”, recalca.

Sobre los que están regados en España, Javier tiene comentarios positivos: “En el Betis, Diego Lainez impactó con su llegada, con él está Andrés Guardado, un ícono del futbol español, Héctor Herrera, de ser capitán del Porto ahora está con el Atlético de Madrid, son jugadores muy buenos”, asegura.