Jesús Gallardo ve favorito a Monterrey para ganar el título

Vencer a los Guerreros no es fácil, Santos es visto como uno de los candidatos más firmes al título, Monterrey no. Jesús Gallardo sabe que los reflectores no apuntan a Guadalupe, pero él sabe que Rayados es capaz de superarcualquier reto y alzar un nuevo trofeo. Sus artillería intimida a cualquiera: “Es normal que no nos vean como favoritos, no tuvimos un torneo constante, pero yo creo que el equipo sí lo es, tenemos un gran plantel, grandes jugadores”, advirtió Jesús Gallardo.



Gallardo sabe que los altibajos estuvieron siempre presentes, pero eso quedó atrás: “Si bien no se hizo un buen torneo, eso ya pasó. A pesar de las lesiones pudimos estar siempre en zona de Liguilla, hay que seguir trabajando y demostrar que podemos llegar a ser campeones”, destacó el volante rayado.

El veloz jugador insistió en no sentirse menos, Rayados tiene las mismas posibilidades que cualquiera de los demás calificados de salir campeón: “Así como Santos quiere repetir el título, nosotros también, estamos trabajando para ser campeones, queremos levantar la copa, darle esa alegría a la institución, a nosotros mismos, a nuestras familias, a la gente”, destacó.

Jesús sabe que la gente no cobija al equipo como antes, pero la lealtad de muchos sigue intacta: “Nuestra público está apoyando, tiene la esperanza de que quedemos campeones, nosotros también, eso es lo último que se pierde”, exclamó el jugador que cuenta con 12 partidos de titular con Rayados, ha hecho tres goles solo ha sufrido una amonestación y nunca fus expulsado en el presente torneo.

Si los Rayados del Monterrey quieren conquistar un nuevo trofeo en la Liga, el primer paso es dejar en el camino al actual campeón del torneo, de eso está bine seguro Jesús Gallardo: “Santos es un equipo difícil, tienen buenos jugadores muy buenos y talentosos, pero nosotros podemos hacerlo”, dijo Chuy sobre su rival en turno en la fiesta grande del futbol mexicano.

SACAR VENTAJA

El antes volante de Pumas les pidió a sus compañeros ser agresivos y sacar ventaja en el BBVA: “Es importante proponer el partido de mañana (hoy), estamos en casa, hay que salir a proponer, a poder ganarlo. Son 180 minutos y hay que saberlo jugar, hay que saber trabajar al rival también”, pidió el jugador.

RESPALDO A ALONSO

Jesús Gallardo sabe que Diego Alonso no es muy querido por los seguidores albiazules, pero al menos él, le da todo su apoyo para este partido: “Diego es un técnico que trabaja muy bien, que te exige, hay que apoyarlo al cien”, concluyó durnte la conferencia de prensa.