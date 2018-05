Jonathan Orozco busca santificarse con los Guerreros

Torreón.- Orozco sabe lo que es ser campeón, con Rayados fue pieza clave y logró varios títulos. Levantar copas se convirtió en una tradición para él. Como albiazul triunfó, pero ahora busca santificarse con los Guerreros. Bordar la sexta estrella en la playera lagunera es su objetivo: “Estoy feliz en Santos, quiero ser campeón, ese es nuestro objetivo”, dijo Jonathan.



El portero albiverde descartó verse en el espejo de Agustín Marchesín, el ahora jugador del América dejó huella en Torreón, pero Orozco quiere escribir su propia historia: “Voy a hacer mi trabajo, lo que me corresponde, quiero levantar un título con Santos, eso es lo más importante para mí, independientemente de quién estuvo o quién estará, la verdad no me fijo en eso”, indicó.

Jonathan quiere ayudar a los Guerreros “en lo que más pueda, eso es lo importante, tengo experiencia y se la quiero brindar al equipo para que podamos llegar a la final, yo sería muy feliz si soy campeón con Santos”, repitió.

Orozco ve al equipo listo para saborear el éxito: “Santos había perdido la mística, pero ya la recuperamos, esa unión con la gente, esos guerreros de verdad, para mí eso cuenta mucho, creo que de esa manera podemos llegar a la final y ganarla. Ese es nuestro objetivo, no pensamos de otra manera”, destacó.

El cancerbero pidió el apoyo de los laguneros para avanzar, América tiene seguidores en la Comarca, pero Santos tiene que hacer respetar su territorio: “Queremos que la gente aliente, que se sienta el apoyo de los guerreros, que se vean más camisetas verdiblancas que amarillas, sabemos que hay mucha gente que le va al América en Torreón”, solicitó Jonathan.

El antes jugador de Rayados insistió en superar el obstáculo azulcrema y acercarse a otro título: “Lo que todos queremos es avanzar y luego pelear por lograr la sexta estrella para el Santos, tenemos esa espina, es una revancha que buscamos desde que empezó el torneo”, expresó.

Los laguneros están en pie de guerra: “Tenemos toda la confianza en nosotros y en la institución de que podemos seguir avanzando y llegar a la final”, repitió y cerró.