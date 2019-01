Esta es la emotiva despedida de Jorge Campos a Pablo Larios

La triste noticia del fallecimiento del ex arquero, Pablo Larios Iwasaki, conmovió al mundo del futbol nacional y hasta a algunos ex futbolistas, tal es el caso de Jorge Campos que a través de la cuenta de Twitter del cronista de Tv Azteca Christian Martinoli envió unas emotivas palabras.

Campos siempre confesó tener una gran admiración por Iwasaki, incluso él mismo señala que fue su imagen a seguir desde un comienzo y por esa razón dedicó unas palabras.

“Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los q no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo q me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mi. Creo q fui su obra maestra, por todo lo q me entrenó. Gracias ídolo“, fueron las palabras de Campos a Iwasaki.

Jorge Campos: “Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los q no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo q me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mi. Creo q fui su obra maestra, por todo lo q me entrenó. Gracias ídolo.”

Jorge Campos: “Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los q no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo q me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mi. Creo q fui su obra maestra, por todo lo q me entrenó. Gracias ídolo.” pic.twitter.com/NLj8ByFZvv — Christian Martinoli (@martinolimx) 31 de enero de 2019

Cabe recordar que en algún momento de sus carreras Jorge y Pablo se vieron las caras como rivales (deportivos) y Martinoli no dudo en publicar una foto en donde se muestra esa garra entre ambos.

La mañana de este día se dio a conocer el deceso del ex arquero tras una operación por problemas en los intestinos y que a la postre le provocó un paro respiratorio.

Futbol México en los Mundiales, una historia digna de película

Futbol Leyendas de México y Alemania jugarán un amistoso en el Zócalo