José Luis Higuera asegura que el Guadalajara tiene argumentos para levantar la corona

Guadalajara.- El CEO del grupo Omnilife Chivas, José Luis Higuera, dejó en claro que en este torneo que está por comenzar habrá exigencias importantes en las que espera lleguen resultados, pues su apuesta es volver a competir, ya que cualquier otra situación sería un fracaso.



“Hay que apuntar a la excelencia, con mucho trabajo y humildad. Este equipo tiene el mandato de jugar para campeonar y estar en las finales. Es inaceptable no competir y estamos con todo trabajando. Si no clasificas a Liguilla es un fracaso. No hay que prometer, hay que trabajar”, mencionó Higuera en conferencia de prensa.

“La exigencia de parte de Jorge y Amaury (Vergara) es de alta competencia, estamos para dar lo mejor todos y apuntar a la excelencia”, agregó, aferrado a que el Guadalajara crezca en lo deportivo.

El dirigente rojiblanco habló del tema del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, de quien aseguró ha hecho una apuesta a mediano plazo y se analizarán a fondo las formas y los resultados, con tal de darle seguimiento a su proyecto.

“Cardozo es una gran persona", mencionó Higuiera. "Como profesional trabaja muy bien, tiene conceptos muy claros de competencia, participación y disciplina", abundó. "Parte de lo que se hizo anteriormente era no tener una supervisión directa de lo que se estaba haciendo en todos los compartimientos y reglamentos. Nos pasó un gran aprendizaje, con él empatamos lineamientos de un club, estamos contentos”, expuso José Luis.

En referencia al reglamento interno, Higuera dijo que se han hecho ajustes y sólo se espera que cada parte ponga de lo suyo para que prevalezca la armonía grupal. “Es ejecutar el reglamento, está bien hecho, es un poco de comunicación y establecer reglas claras y evitar confusiones", destacó durante la exposición.

"Los aprendizajes son revisar lo que pasa en el club, pasa por comportamientos”, comentó, y añadió que “depende de la institución, el jugador tiene responsabilidades, los directivos las nuestras y el cuerpo técnico las suyas. Es un tema de ser claros, respetuosos, trabajar y dedicarnos a lo nuestro, un buen trabajo individual repercute en buen trabajo colectivo”.





DIRECTOR DEPORTIVO

Por ahora no hay nombre, pero en Chivas Rayadas no cierran las puertas a un nuevo director deportivo. “Estamos trabajando, no sabes cuándo ni quién", precisó, seguro de que el cargo es importante. "Es una figura interesante y necesaria, pero no hay prisa. Poner por poner no está bien, tenemos que elegir a la persona ideal”, remató.