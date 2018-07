José Saturnino Cardozo no se impresiona con Cruz Azul

Zapopan.- Que un auto esté blindado no garantiza un buen funcionamiento. Esa fue la analogía con la que José Saturnino Cardozo se refirió a Cruz Azul.

La múltiple inversión de los celestes no se ha reflejado en campeonato y para el “Príncipe Guaraní” no es de impresionarse lo que hasta ahora ha hecho La Máquina.

“Esto no es de dinero, Cruz Azul es la muestra, esto es de jugadores comprometidos, talentosos y convencidos. No me preocupa que Cruz Azul pueda tener más dinero o no, no me interesa que tengan sacos de billetes, hacen goles los talentosos”, dijo molesto. Continuó sin trabas. “No me importa lo que compró Cruz Azul. Al final en el campo de juego no se ve cuánto cuesta un jugador, estoy tranquilo de que saldremos por un triunfo en nuestro debut en casa”. Poco a poco se tranquilizó, pero continuó con su discurso, en el campo son 22 jugadores. “Esto es de buena administración y planificación. Con los jugadores que tenemos, muchos dicen que no tenemos de mucho nombre, pero estos se van a hacer de nombre, debemos ser pacientes, son jóvenes, pero con una ambición increíble que tienen bien claro lo que quieren. Eso me deja tranquilo y seremos 11 contra 11 y vamos a pelear a muerte. De locales tenemos que ganar todos los partidos, si queremos pelear arriba”, dijo.

Para Pepe es momento de trabajar y no de fijarse en lo que haga el rival. “Hemos trabajado en todas las líneas, sobre todo de media cancha hacía arriba que es donde se ganan los partidos. Ellos están convencidos de lo que están haciendo, me ocupa trabajar de medio campo hacía arriba, salir jugando, hacer una buena combinación desde atrás. Siempre digo que si administramos bien la pelota, vamos a tener poca preocupación por el rival. Estoy convencido de que quieren ganar, es me dejó tranquilo, esto se gana con goles”, dijo el técnico.

La derrota en el estreno lo ocupa. “Exigirle a la gente que me quiera es imposible. No puedes exigirle a tu señora que te ame si ya no te amo, por eso no puedes decirle a nadie que te quiera”.

Aceptó que su equipo es joven, pero tiene el hambre de pelearle a cualquier rival que se le ponga enfrente. “Chivas apuesta hoy, a futuro son los jugadores. Tenemos muchos jóvenes, vamos a ir sumando puntos, hay muchos jugadores talentosos que me dan. Lo que tenemos que hacer es de que se convenzan del talento que tienen, queremos dinámica y tenemos juventud”, finalizó en referencia a la regla 20/11.