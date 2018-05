Juan Carlos Osorio espera el amistoso contra Escocia para definir su lista a 23 jugadores

Las manecillas avanzan y no se detienen. El tiempo se acorta yllega el momento en que Juan Carlos Osorio anunciará a los cuatro jugadores que depurará para dejar en 23 sus convocados que lo acompañarán a la aventura mundialista llamada Rusia 2018.

Las suspicacias, rumores y posibilidades están a la orden del día, pero Osorio y su conciencia son los únicos que saben a ciencia cierta quiénes serán los ausentes que verán cortado el sueño ruso.

La fecha límite es el próximo sábado tras el silbatazo final en el partido entre México y Escocia en lo que es la despedida oficial del país rumbo al Mundial.

Jürgen Damm, Edson Álvarez, Oswaldo Alanís, Érick Gutiérrez y Giovani dos Santos son los que están en la tablita, peligran para no ir a la Copa del Mundo, ya que elementos como Guardado, Moreno, Molina y Ayala los aventajan en experiencia y calidad, pero Andrés y Héctor se recuperan de sus respectivas lesiones y ahí radica la valoración del técnico colombiano.

Osorio dará a conocer el recorte el 2 de junio y un día después emprenderán el viaje con 23 seleccionados para enfrentar a Dinamarca en lo que es el último ensayo antes de debutar en la justa mundialista frente a Alemania.

Las ligeras dudas de Osorio pasan por el estado físico y recuperación de algunos lesionados, Héctor Moreno, Andrés Guardado y Diego Reyes, por ello no descarta a nadie, su fórmula es esperar a los lesionados y condicionar sus decisiones.

Los que tienen un lugar asegurado son la mayoría de los “europeos”, ellos han marcado la pauta dentro de sus convocatorias. Su experiencia en el viejo continente los convierte en inamovibles hasta en las alineaciones, además varios de ellos disputarán su segundo y hasta tercera Copa del Mundo.

También hay “europeos” que debutarán en una justa mundialista como en el caso de Jesús “Tecatito” Corona, Carlos Salcedo e Hirving Lozano, quien son parte de la sangre nueva de la Selección que Juan Carlos Osorio busca consolidar, en su proyecto han encontrado un lugar y quiere que exploten en el verano.

Así que con la conciencia y no con el corazón, el timonel azteca deberá subrayar a los cuatro que no lo acompañen, por lo que desencadenara lágrimas y frustración.

Los casos de Jurgen Damm y Oswaldo Alanís están cantados. Ambos han quedado a deber en cada una de las convocatorias de Osorio, han recibido oportunidad y no terminan por convencer en totalidad al entrenador.

Alanís partió de titular frente a Gales en el duelo del pasado lunes, ocupó la defensa central junto a Hugo Ayala, pero su poco rendimiento lo hizo salir de cambio en el entretiempo. El defensor cuenta con la dualidad de ocupar un lugar en la central o de lateral, tal y como ocurrió en la pasada Copa Confederaciones de Rusia en donde dejó mucho qué desear.

Damm sigue sin sorprender, si bien es veloz, no encara y en la última zona del campo duda en filtrar y proyectar tiros certeros, por lo que a Damm se le acaban los minutos, más allá de que fue considerado para la Copa Confederaciones de Rusia 2017.



A la espera de la recuperación de Guardado, Érick Gutiérrez se mantiene en ascuas. Sabe que para no ser recortado debe esperar la evolución del Principito tras un problema ciático. Guti no cuenta con tanta experiencia, por lo que han sido pocos los llamados por Juan Carlos Osorio, quien precisamente lo debutó en 2016.

Érick fue la principal novedad en la lista de 28 seleccionados, de perfil zurdo y veloz, busca un lugar en el mediocampo, sitio que por ahora está vacante con la recuperación de Andrés. Los argumentos de Gutiérrez es que fue el goleador en el Tricolor que participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Al no estar bien físicamente, Giovani dos Santos es otro de los jugadores que está en duda por asistir y por ende. El jugador sale de una lesión muscular que lo alejó de las canchas.Con el Tricolor participó durante 15 minutos en el empate frente a Gales, pero su estado físico no está en óptimas condiciones. Trascendió que el jugador no quiere ir a Rusia y su actitud no es la mejor, por lo que de ahí se desprenderían noticias. No obstante, de ubicar a un Giovani como lo fue en 2014, mucho se puede esperar de él, ya que fue determinante en los partidos, tal y como sucedió frente a Holanda en juego por los octavos de final. De librar el recorte, será el primer Mundial que coincida con su hermano, Jonathan.