Osorio se va de Ekaterimburgo con una gran lección

Ekaterimburgo.- El colombiano Juan Carlos Osorio, seleccionador de México, que obtuvo el pase a los octavos de final del Mundial de fútbol de Rusia 2018 a pesar de caer por 3-0 ante Suecia, comentó a EFE en rueda de prensa que "cada partido es una historia diferente" y que "el de hoy" les enseñó



"Cada juego (partido) tiene una historia diferente y cualquier rival no juega como jugó hoy Suecia. Todo es relativo, pero el partido de hoy nos enseñó. Ahora las posibilidades de enfrentar a uno de nuestros tres próximos rivales serán totalmente diferentes al partido de hoy", contestó a Efe Osorio este miércoles en Ekaterimburgo, en el transcurso de su rueda de prensa posterior al partido.



"Una tarjeta en el segundo 15 (la más rápida en toda la historia de los Mundiales) fue para mí, devastador. Fue innecesaria, y creo que a Jesús (Gallardo) lo marcó", manifestó el 'Profesor' Osorio, que comentó que de Suecia "no" le había impresionado ningún jugador "en especial".



Su mejor baza es lo colectivo, compiten con lo que tienen, todos son más altos que los nuestros, tienen mayor estatura. Pero desde el punto de vista técnico, no creo que sean mejores que nosotros.



"Fue duro mentalmente llegar con seis puntos y no estar clasificados. Hoy mi pecado fue ser demasiado purista", reconoció el seleccionador mexicano este miércoles tras caer ante Suecia por 3-0 y pasar como segunda de grupo -por detrás de los nórdicos- a octavos de final, un partido que México disputará el lunes en Samara.