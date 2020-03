Juan Ignacio Dinenno asegura que sabe jugar los clásicos

Si hay algo que a Juan Ignacio Dinenno le gusta coleccionar son Clásicos. El delantero argentino ya tuvo el privilegio de jugar el Barcelona vs. Emelec, en Ecuador, y el Cali vs. América de Cali, en Colombia; a la lista sumará el Pumas vs. América, duelo que tiene un sabor especial debido a la jerarquía de ambos clubes, aseguró en charla con ESTO.

“Es un Clásico como en otras partes del mundo, con el contexto que representa en una ciudad tan grande, con tanta historia, con los valores que representa Pumas… Jugar este Clásico, para mí, va a ser algo muy lindo, soñado por el contexto de la liga mexicana, lo que representa este partido para la Liga y el país. Tenemos por delante un partido muy emocional, pasional y va a depender mucho de como manejemos nuestro pensamiento y emociones en el transcurso de los 90 minutos para poder tomar buenas decisiones”, dijo el delantero nacido en Santa Fe.

“Me ha tocado jugar dos Clásicos muy grandes como Barcelona-Emelec, en Ecuador, y el de Cali. Son dos enfrentamientos muy representativos para ambos países, porque pienso que se viven con mucha pasión. México es todavía un poco más pasional en cuanto a la gente que concurre al estadio fecha a fecha, va a haber similitudes, pero creo que va a ser único este partido. Lo voy a tratar de disfrutar, estoy disfrutando mucho el día a día, la previa, se siente lo que viene, un gran partido”, añadió emocionado.

Dinegol puede presumir de haber anotado goles en sus clásicos anteriores, situación que lo motiva para lograr dianas ante América, aunque dejó claro que la prioridad es que Universidad Nacional salga con los tres puntos del Olímpico Universitario.

“Uno como delantero en todo momento se ve festejando un gol o es lo que sueña para cada partido sabiendo que es muy difícil. No en todos los partidos puedes marcar, pero uno lo intenta y lo tiene como misión antes del encuentro, sobre todo en un Clásico, pero más allá de lo personal, considero que lo importante para hoy y siempre es el equipo ganando”, expresó.

El atacante confesó que lo primero que le ocupa previo a jugar un partido de esta magnitud es controlar sus niveles de ansiedad, pero, sobre todo, estar al cien por ciento en todos los aspectos.

“Tratar de manejar los niveles de ansiedad, que es lo más difícil para el jugador de futbol o para la persona normal cuando tiene un desafío por delante. Uno empieza a tener una proyección de lo que quiere que pase y la clave es tratar de tener los pies sobre la tierra durante el transcurso de la semana para darnos cuenta que es un choque muy importante y depende que estemos al cien por ciento”, afirmó.

Algo tiene claro el atacante, el viernes saldrá a la cancha del Olímpico Universitario a dejar la vida por el equipo y por la gente que quiere ver ganar a sus Pumas.

“Como cualquier otro Clásico, jugado con mucha pasión, mucho corazón, muchos duelos, pelotas divididas, con los sentimientos a flor de piel y creo que se va a ver reflejado en los jugadores, en los aficionados, en el ambiente. Esperemos que sea un compromiso sin ningún tipo de polémicas, porque esas son las cosas que nadie quiere en el futbol”, sentenció.