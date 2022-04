Juegan en favor de Ucrania estrellas de La Liga española de futbol

Madrid.- Este viernes se celebró el II Encuentro de las Estrellas, dentro del marco de los Premios Platino, que en esta ocasión tuvo como finalidad recaudar fondos para Ucrania, y finalizó después de media hora con un marcador de 8-4, en favor del equipo de Leyendas de la Liga, conformado por exjugadores españoles.

En el juego, que tuvo lugar en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, participaron artistas como Alejandro Nones, Carlos Ponce, Carolina Gaytan, China Suárez y Franco Masini; así como Fernando Hierro, Aintzane Encinas, Fernando Sanz, César Sánchez, Giazka Mendieta, Luis García, Xabi Prieto y Fernando Morientes, representando a las leyendas.

"Estoy emocionado, porque estar en un lugar que no es el de uno y encontrarse con compañeros de todas partes del mundo, con la idea de ayudar siempre es bueno. Además de contar nuestras historias, y estar con gente que a lo mejor uno admira y no se conocía", expresó Nones a este diario, y además externó su alegría por haber jugado en el hogar del Atlético de Madrid.

Al encuentro acudieron también como público las estrellas de "La Casa de papel", Darko Peric ("Helsinki") y Enrique Arce ("Arturo"), quienes además celebraron que los Premios Platino se sumen a causas sociales, a través de eventos lúdicos que unen al público y a las estrellas.

"Me parece muy necesario hacer este tipo de cosas, y más deberíamos hacer. Aunque se mantenga algo tan dramático, pero por lo menos arrimar el hombro", expresó Enrique.

Por su parte, el jugador Luis García señaló que "lo disfrutamos mucho, para nosotros es un placer una mañana con todos ellos, es una gran causa". Al preguntarle sobre el resultado del juego, con humor confesó que una vez en el campo, no pueden evitar darlo todo. "No, es algo que llevamos dentro. No sé porque siempre acabamos compitiendo", finalizó entre risas.